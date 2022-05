L'entrenador del Girona, Míchel Sánchez, recuperarà pel partit de diumenge a Gijón Pol Lozano i també Ramon Terrats, que ja s'ha recuperat de la seva lesió. El tècnic és conscient del "gran ambient" que espera a l'equip al Molinón davant d'un Sporting que s'hi juga la salvació. "Ens hi juguem molt tots dos. Hi haurà un ambient total i serà una bona prova per a nosaltres", ha dit. En aquest sentit, Míchel ha reconegut que s'estima més jugar-se les garrofes contra equips "que s'hi estan jugant quelcom" que no pas contra d'altres que ho tinguin ja tot fet. "Ho he viscut de jugador i ahir també es va veure en els partits de Primera. Els equips que lluiten per no baixar, de vegades les cames no van com volen i, el cap, menys." ha recordat.

LA PRESSIÓ

Nosaltres lluitem per un somni i l'Sporting, al principi era a dalt, però ara està patint. Aquest patiment és més difícil de dur i també fa que sigui més complicat competir en circumstàncies que no s'esperaven. Tot se centra en fer un gran partit. Haurem d'imposar el nostre estil, ser dominadors i protagonistes al Molinón amb un ambient espectacular. M'estimo més la pressió de lluitar pel play-off que no pas la de per no baixar. L'he viscuda de jugador i no és agradable. Als equips que lluiten per no baixar, de vegades les cames no els van com volen i, el cap, menys. La situació nostra és delicada perquè veníem amb una bona renda de punts però continuem depenent de nosaltres i lluitem per ser al play-off; un objectiu que tots els equips de Segona voldrien.

ESTAT D'ÀNIM

Contra el Tenerife el partit va ser bo. Vam merèixer guanyar perquè va ser un gran partit i vam jugar bé. Queden tres partits, que són tres finals i cal guanyar. Continuo pensant que amb 70 punts arribarem al play-off, que és el nostre objectiu.

AMBIENT

Serà un partit de molta exigència perquè l'Sporting està en dificultats. Conec Abelardo, però només ha dirigit un partit fins ara amb el nou equip. Podem entendre què ens trobarem pel que fa a l'ambient. Hi haurà una gran afició que empenyerà l'equip per no estar en una situació perillosa de no baixar. Necessiten que es generi un gran ambient. Haurem de tenir molta personalitat per fer un gran partit, perquè nosaltres també ens hi juguem molt. L'ambient ens ha de servir de motivació i il·lusió. Després d'una derrota, aixecar-nos i jugar un partit d'aquestes característiques és un bon motiu per oferir la nostra millor versió i sumar tres punts que ens acostarien al nostre objectiu.

LA TENSIÓ

M'estimo més enfrontar-me a equips que s'hi juguin coses. L'Alcorcón ens va costar molt i l'altre dia van guanyar 0-3 a Saragossa. Al final, la situació fa que vagin més relaxats i puguin oferir la millor versió sense tenir gaire pressió. Per contra, equips en una situació com l'Sporting, o nosaltres han de tenir caràcter i personalitat. En joc hi tenim objectius molt importants.

SAMU SAIZ i BAENA

Hem parlat amb tot l'equip de les targetes. Borja i Samu també van ser expulsats per situacions de mala actitud, com Baena l'altre dia. Tindrà la corresponent sanció econòmica que li corresponent per règim intern. De l'ambient de crispació no en traurem res de positiu. La idea és acabar sempre amb 11 i evitar que les targetes grogues ens condicionin per perdre jugadors importants. Baena ho ha d'anar a aprenent. Cada minut d'aquests tres partits serà clau per assolir l'objectiu. Samu Saiz és una possibilitat per suplir-lo, però n'hi ha més. Necessitem i esperem la seva millor versió.

ARBITRATGES

Contra el Tenerife la sensació que tinc és que vam fer 38 centrades i 16 rematades. Aquest és el camí. La nostra millor versió és que ens pot acostar al play-off. La resta i tot el que hi ha al voltant, no ho podem controlar. Demanem que se sigui conseqüent, just i neural. Els àrbitres es poden equivocar, com tots ho fem. Sempre demanem que sigui dintre de la normalitat. Em preocupa més el nostre joc i com evitar que el rival ens faci mal, que res més. La resta no depèn de mi i no hi vull donar més voltes.