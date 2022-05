No sembla que Gijón hagi de ser el millor lloc per al Girona on anar a buscar salut. La història diu que el Molinón és un estadi maleït per al conjunt gironí, que en deu visites que hi ha fet, mai hi ha aconseguit guanyar. De fet, tan sols hi ha pogut esgarrapar un parell d’empats en aquesta etapa moderna. Van ser els cursos 2014-15 (1-1) i 19-20 (0-0). La resta, tot han estat derrotes, la darrera en la jornada inicial del curs passat (2-0). L’equip n’ha sortit escaldat uns quants cops (4-0 la 2012-13 i 5-2 la 1949-50, entre altres).