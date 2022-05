Tot i les dues darreres derrotes contra el Tenerife i l'Sporting, al vestidor confiança es respira confiança. L'equip continua depenent de si mateix per accedir al play-off d'ascens i confia que dissabte, amb el suport de l'afició, pugui fer un pas més cap a l'objectiu. Així ho ha transmès aquest migdia Aleix Garcia. "L'afició i la rebuda que preparen ens dóna moltíssima força. És un dia molt important. No decisiu però pot arribar a ser-ho si guanyem" assenyala el d'Ulldecona que revela que els ànims a la plantilla "estan bé" tot i les dues derrotes. "Som on volem ser", subratlla Aleix que té clar que si el Girona està "endollat" pot guanyar qualsevol.

LES FORCES Les cames pesen però tenim fisios, treballadors i doctors que ens cuiden perquè estiguem al 100% o al 99% cada partit. Els equips que vénen de darrere estan una dinàmica de resultats més bona però som nosaltres els que estem més ben posicionats. Tenim la confiança de poder tancar el play-off aquest cap de setmana. COMPTES Sabem que matemàticament podria produir-se que entréssim al play-off. Haurien de passar moltíssimes coses...Nosaltres hem d'estar mentalitzats de guanyar el nostre partits i, si els resultats acompanyen, millor. Si no, anirem a Burgos a guanyar. Han de passar un seguit de coses complicades, però no se sap mai. El més bo és que depenem de nosaltres. LA RATXA Que la dinàmica sigui negativa és un xic discutible. Contra el Tenerife vam fer un molt bon partit, però se'ns va escapar perquè la pilota no va entrar. Creiem molt en l'equip. Quan està endollat, amb ganes i bones vibracions és capaç de guanyar qualsevol. Pensem només en el partit del Mirandés. EL MIRANDÉS A Segona qualsevol equip competeix bé. Són jugadors joves que es voldran mostrar per trobar equip la temporada que bé. Juguen molt bé, la veritat. L'ideal seria que vinguessin al tram-tram i ens deixessin guanyar, però això no passarà. Si estem bé i ben endollats, confio plenament que som capaços de guanyar-los. ELS ÀNIMS "Sabem que l'afició ha organitzat una rebuda a l'estadi. Això ens dóna moltíssima força. És un dia molt important, però no decisiu. Sí que pot ser-ho si guanyem. Els ànims estan bé tot i venir de dues derrotes. Som on zona on volem ser.