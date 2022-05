"Animats i amb ganes que arribi el partit de diumenge". Així estan els jugadors del Girona segons ha explicat aquest migdia Pol Lozano. El migcampista del Girona ha volgut destacar que la plantilla té el cap únicament en el partit a Burgos i no vol desgastar-se en mirar què faran la resta de rivals. "L'única manera de ser al play-off 100% és guanyant. No ens hem de fixar en la resta, sinó fer la nostra feina que és guanyar. Si no ho fem, el més segur és que no entrem", deia. Lozano té clar que són davant del partit "més important de la temporada fins ara" i està convençut que "el millor encara ha de venir".

L'AMBIENT

És el partit més important que hem tingut fins ara. Ens servirà per veure on som i quin nivell tenim en un estadi ple. Estem molt animats i amb ganes que arribi el partit"

PARTIT TRES DIES DESPRÉS

Sincerament no hem parlat de si seria dimecres o dijous. Estem centrats únicament en el partit de diumenge a Burgos. Sabem que seria entre setmana però ara mateix només tenim el cap a Burgos.

LA JORNADA

Sabem que l'única manera de ser-hi al cent per cent és guanyant. No ens hem de fixar en la resta. Cal fer la nostra feina, que és sortir a guanyar. Estem capacitats per fer-ho i no hem de pensar que el rival no s'hi juga res ni aquestes coses...Això ens fa restar més que sumar. Hem de sortir a guanyar. Sabem que és l'últim partit de Lliga i que si no guanyem, el més segur és que no entrem al play-off. Hem de pensar que guanyar és l'única opció d'entrar al play-off.

LA SUPLÈNCIA

Som un equip de vint i escaig jugadors. Tothom pot jugar. Hi ha moments per a tothom durant la temporada. Potser no estava al meu millor moment i un altre sí. Són decisions que pren el míster i l'únic que puc fer és treballar més. No hi ha cap motiu especial.

L'ESPANYOL

Encara no hem parlat. Estic centrat 100% en diumenge. No hi penso. Necessitava minuts i experiència. No vam començar gaire bé poerò després he crescut amb l'equip. M'ha ajudat molt. Necessitava jugar i confiança i l'he tinguda. Encara falta el millor per venir.