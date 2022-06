«Hem fet un pas important; queda el definitiu»

Va aparèixer a la sala de premsa amb un posat tranquil, serè i llançant un missatge de respecte màxim cap a l’Eibar. L’alegria però, anava per dins i no era pas poca. Míchel Sánchez, tècnic del Girona, era feliç després de veure com els seus homes havien tret tot «l’orgull i passió» que demanava i el pla havia sortit a la perfecció. «Hem fet només un pas. Encara no hem aconseguit l’objectiu», recordava el preparador madrileny, que manté que això d’ahir «no és cap miracle ni cap matxada».

«Per aconseguir un resultat positiu calia patir i ho hem sabut fer. D’una manera diferent de l’habitual però hem estat molt competitius. A la primera part hem fet una pressió alta que ha sortit bé i ha desconnectat l’Eibar. El gol de Borja García ens ha posat de ple a l’eliminatòria com va fer el d’Aketxe. Això és cosa de futbolistes. Ara ens queda el més difícil. Hem d’estar tranquils. Hem fet un pas important; ens falta el definitiu encara. L’equip ha tingut una mentalitat brutal. Crec que l’afició es pot sentir avui (ahir pel lector) representada per aquests jugadors».

«Hem tingut ànima i passió. Hem sabut patir. Quan s’és un equip que domina, de vegades es perden aquestes coses. Contra la nostra afició no vam fer el pas endavant que tocava. Hem ajustat quatre coses. Guanyar no era gens fàcil i hem capgirat una eliminatòria preciosa i molt complicada».

«El pla era estar viu tot el partit. No calia fer saltar la banca ni fer res històric de guanyar 0-3 o 0-4. Havíem guanyat ja força partits a fora de casa aquesta temporada. Volíem sortir forts i amb molta mentalitat, que l’Eibar veiés que veníem a guanyar. Ho hem aconseguit perquè abans del gol ja hi ha hagut un córner a favor. A la segona part hem estat bé defensivament. A la pròrroga necessitàvem un gol i calia provocar-lo. La mentalitat ha estat brutal per anar-lo a buscar. Amb el 0-2 ens ha mancat un xic de pausa perquè ens hem vist amb l’eliminatòria a favor. És comprensible i més veient com l’Eibar treia tota l’artilleria».

«L’eliminatòria està al cinquanta per cent. El Tenerife ha fet una temporada espectacular amb una idea molt clara de joc. Ens ha guanyat els dos partits. Nosaltres, mentalment hem crescut avui (per ahir) i això és súper important per disputar aquest tipus d’eliminatòries. Ara els jugadors ho celebren i tenen una sensació de benestar i alleugeriment. S’ho mereixen. Jo mentalment ja penso en el Tenerife».

«Mantinc que no és res d’extraordinari el que hem fet ni que era res impossible. N’havíem guanyat uns quants més de partits fora de casa aquesta temporada. També a la Copa del Rei. Si hi posem ànima i orgull, podem competir contra qualsevol equip. No som els millors potser, però tampoc som pas cap banda».

«Hi hem arribat el cinquè i el sisè classificats de la lliga regular. Tot i això no considero pas que sigui cap sorpresa. Tots els equips hem fet una gran temporada i ens hi hem merescut ser-hi. El somni s’allarga quinze dies més»

«És injust que l’Eibar estigui a Segona Divisió la temporada que ve. Em sap greu també sobretot per Patxi Ferreira, el segon entrenador, que és amic meu. Al final, però, el futbol és així. Jo vull entrenar el Girona a Primera Divisió, ho he dit d’altres vegades, i encara no ho he aconseguit. D’aquí a quinze dies en parlarem. Encara no hem fet res».

«Quan Stuani ha marcat m’he pensat de seguida que era fora de joc. Ara bé, després dels dos primers minuts en què no es decidia, he pensat que seria gol, perquè no devia ser clar. Els dos jugadors de l’Eibar s’han creuat després de la primera rematada inicial i quan això passa, un s’enganxa i no té temps»

«Borja García tenia una ruptura muscular a l’abductor. Ha fet l’esforç de jugar tot i això i la veritat és que ho ha fet a un gran nivell. La lesió però és al genoll i la veritat és que estem una mica preocupats per ell. Baena no hauria de ser res. M’ha comentat que estava molt carregat i si continuava es podia trencar i hem decidit substituir-lo per precaució.