L'entrenador del Girona, Míchel, ha confirmat aquest migdia que Borja García està descartat pel partit de demà contra el Tenerife. El madrileny serà baixa juntament amb Kébé i Sarmiento per al partit d'anada d'una eliminatòria que està al «50%». Míchel ha insistit que vol fer «història». «Hem de fer-ne», ha dit. El tècnic dóna el paper de favorit al Tenerife «perquè ha guanyat els dos partits de Lliga» tot i que veu el play-off «molt igualat». «Estem preparats en tots els sentits i tenim els valors d'una ciutat sencera al darrere» ha dit tot recordant que, tot i la remuntada a Eibar, «no hem fet res encara».

ÀNIMS

«Estem molt il·lusionats. Tenim una motivació tremenda i especial. No pot ser de cap altra manera. Serà un partit espectacular per gaudir i competir-lo al cent per cent. Traurem la nostra millor versió».

ASPECTE MENTAL

«Tots els conceptes són molt importants. Hem de polir detalls i és el que hem fet. És una final i anímicament l'equip està mentalitzat i engrescat. Sé que tindrem agressivitat amb pilota, cercarem porteria rival i tindrem un ambient espectacular. Això ens ha de fer donar el 200%. No és més important l'aspecte anímic que el tàctic. És un paquet. Estem preparats en tots els sentits i tenim els valors d'una ciutat sencera al darrere».

SOBREEXCITACIÓ

«Sé que donarem la millor versió col·lectivament. Individualment, hem parlat amb diferents jugadors i tenim la sensació que tots trauran la millor versió. Cal saber disputar aquests partits. No cal tenir sobre motivació ni una excitació extraordinària. Cal focalitzar-ho en el joc. Si gaudim del joc, serem molt competitius».

ANTECEDENTS

«No sé si aquest any serà el bo o no. Disputarem la final, això és segur i tenim el 50% de possibilitats. Competirem amb la nostra idea i farem les coses bé».

DUELS TENERIFE

«Partim tots de zero. Si ens quedem amb l'eliminatòria contra l'Eibar, anem malament i ens equivocarem. Hem de ser humils, tocar de peus a terra i encarar-ho des de zero. Serà una eliminatòria totalment diferent. Amb l'Eibar vam fer una gran feina i el Tenerife també amb el Las Palmas. Sabem que no hem fet res encara».

MOTIVACIÓ

«Som un equip de generar valors cada dia. Hem anat recordant, durant la setmana, el que hem fet durant la temporada. Com hem estat junts les jornades que vam estar en descens, els mals moments, el suport i la confiança del club... Hem recordat tot el que hem fet amb la il·lusió de pujar».

GANES DE JUGAR

«He jugat molts partits d'aquest nivell. De jugador sents que és el més important de la carrera. He viscut sis ascensos, quatre de jugador i dos d'entrenador i és el millor moment de la carrera perquè és el reconeixement de tot l'any. He jugat a Europa i fet gols importants, però tinc gravats tots els moments i sensacions de quan l'àrbitre xiulava el final i havíem pujat».

EL BALANÇ

«Els balanços van en funció del resultat. El club m'ha valorat per sobre del que he fet perquè em va renovar sense haver fet res, cosa il·lògica en els temps que corren. La meva feina és cercar la manera de pujar a Primera».

STUANI I LA TARGETA

«N'hem parlat, sí. No vull focalitzar-ho. Pensem que no ha de tenir cap problema. Pot passar, però ningú és indispensable ni imprescindible. Si hem arribat aquí és pel rendiment de tots. El volem a l'anada i a la tonada. Ningú es pot deixar res demà. No podem guardar-nos res i ja veurem quants soldats ens queden».