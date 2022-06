El primer moviment del Girona, un cop certificat l'ascens a Primera, ha estat l'anunci de la renovació de Joel Roca fins al 2026. El jove extrem de Camprodon, de 17 anys, és un dels valors més destacats del planter blanc-i-vermell i és un habitual a les convocatòries de la selecció espanyola. Renovat tot just l'estiu passat fins al 2024, el club i el jugador s'han tornat a posar d'acord per a ampliar i millorar el contracte fins al 2026. Una operació que hauria, de moment, d'esvair els cants de sirena que fa temps que rep Roca. Aquest moviment s'emmarca en la potenciació del projecte de planter que el Girona ha engegat fa temps i que ha dut al primer equip jugadors com Arnau, Terrats, Kébé, Ureña o Artero. De moment, Roca serà jugador del filial, de 3a RFEF, amb qui ja ha competit la segona part d'aquesta temporada.