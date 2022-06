Fer créixer la massa social també és un dels objectius

El celebrat ascens a Primera Divisió derivarà en un nou canvi d’imatge de l’estadi de Montilivi per tal d’adaptar-se a les necessitats de la categoria. El primer anunci que va fer el club tot just l’endemà mateix de guanyar a Tenerife (1-3) va ser el de l’ampliació de la capacitat de l’estadi amb la instal·lació d’unes graderies retràctils al Gol Nord que permetrien créixer en 2.200 seients més, passant d’aquesta manera a tenir un aforament de 13.400 persones. Així doncs, i a l’espera que en els pròxims dies s’engegui la campanya d’abonaments per a la temporada 2022-23, la previsió és que es torni a incrementar la massa social blanc-i-vermella que més o menys s’ha mantingut fidel des de la primera aventura del Girona a Primera l’any 2017. L’objectiu que es persegueix és aconseguir la massa social més alta dels 92 anys d’història del club.

El gruix de seguidors del curs passat va ser de 9.100 abonats i 9.800 socis. Al principi, el Girona temia per les possibles conseqüències derivades de la pandèmia però finalment es va poder acabar la temporada amb normalitat i Montilivi ha pogut comptar amb el cent per cent de la seva capacitat des del passat mes de febrer. Fins i tot, sense l’ús de la mascareta que va ser obligatori durant molt temps. L’exercici 2021-22 el club va cobrar l’abonament en dues quotes: la primera, que era de la meitat del preu, van quedar-ne exempts els abonats que van compensar en l’abonament el saldo acumulat de l’anterior frustrada per la Covid; i la segona va cobrar-se en funció al nombre de partits als quals va poder assistir cada abonat. L’afició va anar engrescant-se a mesura que s’apropava el tram final de temporada i en l’últim partit va assolir-se la xifra rècord d’11.303 espectadors, coincidint amb l’anada de la final del play-off contra el Tenerife (0-0). A la liga regular rondava entre les 6.000-7.000 persones.

S’espera, per tant, mantenir-ho en el retorn del Girona a Primera. Sobretot, tenint en compte la fidelitat de les darreres temporades després que l’any del primer ascens hi hagués uns 9.000 abonats; el següent es tanqués amb 9.500; i en l’altre es batés el rècord amb 9.501 malgrat el descens a Segona.

El club treballa amb la idea de tenir més abonats i socis que mai. La campanya de renovació d’abonats encara no ha començat, però que tot apunta que malgrat l’alça de preus previsible -com ja va passar en les dues primeres temporades a Primera-, la majoria de socis respondran per veure l’equip competir entre els millors cada quinze dies a Girona. A part de les noves altes que hi pugui haver, que segurament no seran poques perquè Montilivi passarà a tenir un aforament de 13.400 espectadors. A l’estadi ja s’han iniciat els treballs de preparació per al debut contra el Getafe el cap de setmana del 21-22 d’agost. Primer s’està fent la regeneració del terreny de joc i tot seguit s’instal·laran les graderies retràctils al Gol Nord. Sens dubte, un dels millors èxits del club els darrers anys ha estat l’increment de l’afició que majoritàriament ha canviat les samarretes del Barça, Espanyol o Madrid per les del Girona.