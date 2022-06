Girona ha celebrat aquesta tarda el centenari del camp de Vista Alegre. L'estadi de futbol es va inaugurar el dia 29 de juny del 1922 amb un partit que enfrontava la Unió Deportiva Girona contra el FC Barcelona, campió de Catalunya i d'Espanya en aquell moment. Just cent anys després, l'Ajuntament de Girona ha col·locat una placa commemorativa al parc de Vista Alegre, on hi havia hagut l'estadi. A l'acte hi han participat el vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats; el president del Girona FC, Delfí Geli, i el president de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de Vista Alegre, Josep Fortià. També hi han assistit diversos regidors i regidores del consistori i veïns i veïnes del barri.

«El camp de futbol de Vista Alegre forma part de la memòria col·lectiva de la ciutat, un espai que ha quedat en el record que es va traslladant de generació en generació. El centenari de la inauguració és un bon moment perquè Girona rememori una part molt important de la seva història, i en particular de la història del Girona FC, coincidint precisament amb el retorn del club a l'elit del futbol», ha recordat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

«Girona és una ciutat referent dins el món esportiu. I ens sentim orgullosos del fet que sigui així», ha assegurat aquesta tarda el vicealcalde Quim Ayats, que ha dit que «l'esport és una part clau del nostre estil de vida, i que per mantenir aquest privilegi en el futur cal tenir un esport de primera divisió en tots els sentits, des de la base fins a l'elit». «L'èxit del Girona FC es va gestar aquí, on estem ara. Perquè aquest èxit és fruit de l'esforç i la perseverança de molts anys, de molta gent. I avui estem aquí per homenatjar a tota aquesta gent», ha conclòs Ayats.

La celebració de l'efemèride ha seguit amb dues activitats més, que han donat veu a algunes de les persones protagonistes d'aquella gesta. En primer lloc, s'ha estrenat el documental 100 anys del camp de Vista Alegre, produït per Quim Paredes, un vídeo enregistrat per iniciativa dels veïns i veïnes del barri per commemorar el centenari i recordar com el futbol va transformar la zona. A continuació s'ha fet una tertúlia amb la participació de persones vinculades al futbol gironí i a la història esportiva de Girona a Vista Alegre. Concretament, hi han participat el periodista Miquel Fañanàs i el locutor històric de Ràdio Girona Jaume Teixidor, tots dos veïns del barri; el documentalista Jordi Curbet; l'exjugador del Girona FC Pere Pla; la veïna i viuda del futbolista Josep Soler, Carme Roqueta; el jugador del Club Hoquei Girona Toni Quintana, i el periodista i president de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Jordi Grau, que ha moderat la tertúlia.

Al llarg d'aquests cent anys, l'espai del camp de Vista Alegre ha actuat com a nucli del barri, primer com a seu de l'antiga Unió Deportiva Girona i, des de finals dels 80 fins ara, com a parc urbà de la ciutat. Entremig hi han passat esportistes del Club Tennis Girona, del Club d'Hoquei Girona, del Club Voleibol AVAP Girona i del Girona FC, que va jugar a l'estadi quaranta anys, abans de traslladar-se a Montilivi. També hi van tenir lloc competicions d'atletisme i patinatge, entre altres disciplines esportives.