Com ja va passar en la primera aventura del Girona a Primera Divisió, el club ha pujat els preus dels abonaments en el seu retorn la temporada 2022-23. A Montilivi acaben de fer pública la nova campanya, que premiarà la fidelitat dels abonats amb un preu inferior a les renovacions respecte les noves altes. "A causa de la nova sectorització els preus es veuen lleugerament modificats respecte a la darrera temporada a Primera, on aquesta sectorització encara no estava aplicada", s'explica al web del Girona.

Per als adults, els preus oscil·laran entre els 300 i els 660 euros a les renovacions i entre els 345 i 670 a les noves altes. En l'últim cas, no hi ha l'opció d'adquirir seient a Tribuna. També hi ha tarifes especial per a les categories sènior, júnior i infantil. Mentre que el carnet de soci continuarà tenint un preu de 50 euros en adults, 30 euros en júnior (de 7 a 17 anys) i 10 euros en infantil (de 0 a 6 anys). Cal tenir en compte que el carnet de soci no està inclòs en l'abonament i, per tant, es cobrarà a part. Igual que el curs passat, el carnet físic només es donarà sota demanda. En aquest cas, s'ha de sol·licitar abans del diumenge 10 de juliol perquè a partir d'aleshores fer-ho tindrà un recàrrec de 5 euros. ❤️🤍 𝐀𝐁𝐎𝐍𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐒 𝟐𝟐-𝟐𝟑



- El carnet físic només sota demanda

- Regal de benvinguda

- Incentius per assistència

- Les renovacions tindran preu inferior a les noves altes



+ INFO a https://t.co/M0TlIkGArQ pic.twitter.com/vuALhjnnLT — Girona FC (@GironaFC) 29 de junio de 2022 A més a més, el Girona donarà incentius per assistència oferint diferents premis i experiències als abonats que assisteixin a un mínim de partits que es juguin a Montilivi la temporada 2022-23. El Girona jugarà un partit amistós contra el Peralada