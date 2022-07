El Girona ha confirmat aquest migdia la continuïtat de Juanpe Ramírez. El central canari acaba contracte el passat 30 de juny però tenia una clàusula per la qual renovava automàticament en cas de pujar a Primera. Amb l'ascens de l'equip, la clàusula s'ha activat i Juanpe continuarà una temporada més a Montilivi. Assegurat fins al 2023, caldrà veure si club i jugador continuen negociant per ampliar el contracte algun any més o bé s'emplacen fins al juny que ve. Juanpe, amb 206 partits al club, és un dels capitans de l'equip i un dels pesos pesants del vestidor blanc-i-vermell.

En el mateix cas que Juanpe hi ha Iván Martín, que repetirà cessió per part del Vila-real una temporada més.