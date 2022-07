Encara falta una mica més d'un mes perquè el Girona jugui a l'estadi de Mestalla, a València, el primer partit oficial de la nova temporada, la del retorn a la Primera Divisió. Allà ho farà amb una de les tres equipacions que avui mateix s'han presentat en societat. Sense cap acte multitudinari, com en d'altres ocasions, sinó amb publicacions a les xarxes socials i para de comptar, el club ha desvetllat el disseny de les tres samarretes oficials per al nou curs. Models que no han sorprès massa al públic perquè ja fa uns quants dies que corrien per internet. El més destacat, a banda que totes tres llueixen el nou escut de l'entitat, és que es recupera la senyera per a la segona equipació i que es multipliquen les franges en la camiseta principal.

Per tercer any consecutiu, la marca alemanya Puma és l'encarregada de vestir el Girona, que ha apostat per un "disseny molt modern i trencador", segons el propi club, per a la samarreta principal. Les ratlles de color blanc-i-vermell es presenten en vertical i també horitzontal alhora, mentre que els detalls al coll i als punys de les mànigues són de color negre. Això li hauria de donar "contrast i dinamisme" i s'està convençut que "impacta a primera vista" a banda que serà una equipació que "destacarà entre els clubs de la Primera Divisió". Al frontal i tornarà a aparèixer, per segon curs consecutiu, el logotip de l'empresa gironina GOSBI, patrocinador principal.

La bandera catalana està impresa en la part posterior del coll. El dorsal i els noms dels futbolistes seran de color blanc. Una altra novetat? Es recupera el color vermell per als pantalons i les mitgetes, trencant amb el blau de la passada temporada. Es busca, d'aquesta manera, "uniformitat entre el color majoritari de la samarreta i la resta dels elements per no provocar el que s'anomena kit clash i que pot provocar que s'hagin de variar les diferents peces de l'equipament per no coincidir amb els rivals en un determinat partit".

De la seva banda, la senyera serà la principal protagonista d'una segona samarreta on hi manen els colors groc i vermell. Seran quatre franges que se situaran entre el pit i la part inferior de la samarreta. Els detalls, vermells. I els pantalons i les mitges, grocs. Al revers hi apareixerà el logotip "Orgull Gironí", popular des de l'any de l'estrena a la Primera Divisió.

Canvia radicalment el disseny per a l'anomenada equipació alternativa. En aquest cas, es presenta un patró de camuflatge en diversos tons blaus, amb detalls en un color blau més clar. En canvi, pantalons i mitgetes són de blau marí.

Tots aquests elements ja estan a la venda, amb samarretes específiques per al públic femení, amb talles i patrons adaptat. El seu preu es manté en relació a les últimes dues temporades. Les talles d'adults, per a homes i dones, s'eleva fins als 75 euros i serà de 65 euros les talles infantils.