Paral·lelament a la recerca de cares noves per reforçar la plantilla, el Girona també treballa en la sortida dels futbolistes que no entren als plans de Míchel per aquesta temporada a Primera. Ahir, Quique Cárcel va confirmar que hi ha jugadors amb els quals no es compta i amb qui s’està negociant la sortida. En aquest sentit, dos dels noms més clars són els de Jordi Calavera i Àlex Gallar, confirmats per Cárcel, i que la temporada passada van jugar cedits a l’Sporting de Gijón i el Cartagena, respectivament. Calavera i Gallar podrien no ser els únics jugadors amb contracte amb vigor que no continuïn al club a Primera Divisió. «No són gaires, però ja ho saben», deia el màxim responsable esportiu.

El capítol de baixes va encetar-se amb l’anunci de la no continuïtat de Jairo Izquierdo, David Juncà i Víctor Sánchez, que van acabar contracte el 30 de juny. A la llista el club també hi va afegir els cedits Bustos, Sarmiento i Pablo Moreno, que tornen al City, i Baena i Pol Lozano, de qui s’és a l’espera de si Vila-real i Espanyol s’hi posen bé perquè puguin tornar. «Respectem molt els temes de contracte. Hi ha jugadors amb contracte que saben que esportivament no hi comptem. No són gaires, però ja ho saben i treballem en les seves sortides», deia. Caldrà veure, doncs, si hi ha algun altre jugador de la plantilla que hagi estat descartat pel club per jugar a Primera. En aquest sentit, la temporada passada Samu Saiz va estar pendent de si es quedava o se n’anava fins ben bé al final del mercat. El madrileny es va quedar i, malgrat que va ser important durant alguns moments del curs, també va tenir alguna enganxada amb Míchel.