Després de reincorporar-se als entrenaments amb el primer equip, Jonathan Dubasin no hi serà aquesta tarda en l'amistós a Peralada. El club ha anunciat aquesta tarda que l'extrem lleidatà ha estat traspassat a l'Albacete. El jugador, de 22 anys, va jugar cedit les dues últimes temporades. Primer a Figueres, Llagostera a Segona B i després a la UD Logronyès a Primera Federació, on va destacar marcant 10 gols en 35 partits.

Molta sort Duba!! pic.twitter.com/s8aBNde8Hc — Girona FC (@GironaFC) 19 de julio de 2022 Dubasin firma amb l'Albacete per les pròximes tres temporades.