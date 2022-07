El capítol de fitxatges del Girona continua en blanc. Tanmateix, això fa tota la pinta que pot canviar en els pròxims dies. No hi ha res imminent encara i demà a Suïssa contra el Benfica, Míchel tornarà a comptar amb els nois del planter com a úniques cares noves. De totes maneres, el club treballa per refoçar la plantilla i, en aquest sentit, té força encarat el retorn de Yan Couto. El lateral dret brasiler tornarà, si res no es torça, a Montilivi després de jugar la temporada passada al Braga portuguès, amb qui va disputar l'Europa League. Couto, de 20 anys, arribarà cedit pel Manchester City i haurà de competir amb Arnau Martínez al carril dret. Mentrestant, el club també està pendent de tancar la cessió del davanter del New York City Valentín Castellanos, amb qui ja ho té tot arreglat i només resten petits serrells.