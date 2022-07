Míchel Sánchez, va acabar content de la imatge dels blanc-i-vermells en el segon amistós de l’estiu. «Me’n vaig molt satisfet. La derrota ens serveix per continuar treballant i per entendre que a la lliga els equips no perdonen i necessitem tenir concentració durant els 90 minuts». Un cop més, els joves van donar la cara. «Estic molt content. Ureña va tenir dues lesions l’any passat i volem que aquest sigui el de la seva confirmació. Monjonell té una projecció enorme i és un jugador que tindrem en compte». Respecte a la falta de fitxatges, el tècnic va enviar un missatge: «A l’afició, li diria que treballem per confeccionar el millor equip. En declaracions a RAC1, Míchel va ser clar. «Confirmo el fitxatge de Castellanos i el de Couto pràcticament també». Sobre Expósito (Eibar) va dir que no en tenia «cap confirmació».