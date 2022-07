El Girona ha superat aquest vespre l'Andorra a la Vinya en el tercer partit de pretemporada en un partit que ha servit per veure l'estrena de Castellanos i Couto. El davanter argentí ha estat el gran protagonista d'un amistós que s'ha decantat a favor dels de Míchel gràcies a un gol seu i a un altre de Terrats. Castellanos ha entrat a la segona part i ha desembossat un partit que se li estava entravessant al Girona. Un cop de cap forçat ha estat el primer avís de l'argentí, que a la segona no ha perdonat i ha batut Lizoain amb un xut escorat de fora l'àrea que ha sorprès el porter. Castellanos no s'ha aturat i ha continuat buscant el gol amb un altre cop de cap i una rematada d'esperó que han sortit fora per poc. No han entrat, però el Girona, a banda de guanyar el primer partit de l'estiu, ha vist un petit tastet del que pot ser el nou killer de l'equip.

El partit ha començat obert i amb l'equip buscant porteria. Entre Terrats i Stuani han forçat l'errada de Lizoain i el barceloní ha obert el marcador. A partir d'aquí, l'Andorra ha fet un pas endavant i el Girona ha perdut el control de la possessió. Tot i això, en defensa, no s'ha patit. Aleix Garcia, de falta, hauria pogut ampliar l'avantatge, però ha calgut esperar a la represa perquè el debutant Castellanos sentenciés. FITXA TÈCNICA Girona: Juan Carlos, Arnau, Valery, Juanpe, Bueno, Monjonell, Terrats, Aleix Garcia, Stuani, Samu Saiz i Ureña. També van jugar Couto, Ortolá, Castellanos, Artero, Roca. També han jugat min. 46, Ortolá, Couto, Roca, Artero i Castellanos. Min. 62, Almansa, Farrés, Víctor, Comas i Sala. Andorra: Lizoain, Casadesús, Vilà, Pastor, Alende, Aguado, Héctor Hevel, Vergés, Carlos Martínez, Sergio Molina i Berto. També han jugat Vidal, Marc Fernández, Vilanova, Bover, Manu Nieto, Altimira, Orellana, Bomba, Gil i David Martín. Gols: 1-0, m.7, Terrats; 2-0, m.65, Castellanos. Àrbitre: Brull Acerete (Comitè de Girona). Ha amonestat Alende (Andorra). Estadi: Camp d'entrenament de la Vinya. Sense públic.