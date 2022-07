La connexió gironina de Castellanos amb Eloi Amagat i Domènec Torrent

Valentín Mariano Castellanos va deixar el seu país de ben jovenet per provar sort a Xile a l’Universidad de Xile. D’allà va fer el salt a l’Uruguai al Montevideo Torque City des d’on saltaria al New York City el 2018. Ja a la MLS s’ha fet un tip de fer gols i batre rècords. «No té topalls», deia ahir Quique Cárcel. Amb 23 anys i tota la carrera al continent americà, Castellanos no havia trepitjat mai Girona fins dilluns. Tot i això, ahir durant l’acte de presentació com a nou jugador blanc-i-vermell va revelar que només aterrar a terres gironines algú li havia obert les portes de casa seva. Era Domènec Torrent, el seu primer entrenador al New York City i de qui en guarda un gran record. «Abans de fitxar, vaig poder-hi parlar. Em va obrir les portes de casa seva aquí perquè em sentís més còmode i això diu molt. És un gran entrenador, una persona increïble i un gran ésser humà», deia l’argentí sobre el colomenc, el tècnic que va insistir al City Group perquè passés de Torque al New York City. «Em va ajudar molt en el creixement», deia.

Castellanos: «Miraré de fer una bona dupla amb Stuani» La connexió gironina de Castellanos no s’acaba amb Torrent. En la seva etapa a Nova York, l’argentí també va coincidir amb Eloi Amagat. L’excapità del Girona va arribar poques setmanes després que Castellanos al club americà. «Feia poc que havia arribat i encara no era el jugador que ha estat aquestes dues últimes temporades. L’he estat seguint i ha estat espectacular», recorda Eloi. El jugador de l’Olot descriu Castellanos. «És un davanter jove amb capacitat de creixement. Té gol i ho ha demostrat. És un rematador, amb bon colpeig i també va bé de cap. Té instint de davanter». En aquest sentit, Eloi destaca també el caràcter competitiu de Castellanos. «Recordo que era un competidor i un guanyador nat, com bon argentí. És potent, ràpid i trobo que és un davanter molt complet pel Girona».