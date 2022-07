«Sóc molt feliç de ser aquí. Era una oportunitat única i vinc amb molts objectius per complir. Veia la Lliga per la tele fins ara. No sé si em caldrà un temps d'adaptació, això no ho podré saber fins al primer partit. Tinc molt bones sensacions de com treballa l'equip. Podem fer coses maques i segurament que farem un gran any».

QUALITATS

«M'agrada molt treballar amb pilota i també sense. Miro d'obrir els espais perquè entrin els migcampistes, i també arribar a gol. És un repte important perquè és la meva primera experiència a Europa».

EL GIRONA

«Quan va aparèixer l'interès del Girona no ho vaig dubtar gens. Tot va ser força ràpid. Necessitava créixer després de quatre anys a la MLS».

ÍDOLS

«M'agrada veure molt de futbol. No sé si la paraula és ídol, però m'agrada molt Lautaro Martínez. Messi, òbviament també, però vull marcar el meu propi repte o línia».

GOLS

«M'agrada arribar a l'àrea. A la MLS vaig poder guanyar la bota d'or i ara també en duia molts. Visc del gol, però també faig assistències i altra feina».

FÍSICAMENT

«Vinc de jugar i competir a Nova York. Estic a disposició del míster per si he de tenir alguns minuts demà contra l'Andorra».

DOMÈNEC TORRENT

«Em va ajudar molt a Nova York i també en el creixement de la meva carrera. Va fer força perquè jo anés a Nova York. Tenim molt de contacte. Només puc parlar bé d'ell. És un entrenador increïble i a més a més una gran persona i ésser humà. Em va obrir les portes de casa seva aquí perquè em sentís còmode».

STUANI

«Té molta qualitat i sé el que representa pel club i la ciutat. Serà important per al meu creixement que m'ajudi. Jo també miraré d'ajudar-lo per fer una bona dupla i sentir-nos còmodes».