El futbol espanyol ha sortejat la pandèmia amb més encert que els seus veïns internacionals. El ferri control econòmic de LaLliga ha contingut en prop de 1.000 milions d’euros les pèrdues dels clubs professionals, que en un 60% són atribuïbles únicament al FC Barcelona. I aquesta ha estat una de les cartes que ha atret al capital internacional, que en la Premier League augura dificultats de revalorització i veu en LaLliga un terreny més fiable per als negocis que en Budeslliga o Ligue-1.

En el mapa accionarial del futbol espanyol en l’actualitat conviuen clubs socials propietat de milers de socis, amb famílies com els Roig a Vila-real o els Castro i Del Nido a Sevilla, grups empresarials locals i, des de 2015, cada cop més socis estrangers. N’hi ha des de multimilionaris amb ganes de ser actors d’una indústria molt mediàtica, com el singapurès Peter Lim o el saudita Turki Al-Sheikh, però també fons internacionals com l’Ares Management, l’últim en arribar amb major injecció d’una tacada: 120 milions a l’Atlètic de Madrid. A Girona, el City Football Group va entrar en escena l’estiu de 2017.

GIRONA FC

Accionariat: City Football Group (47%), Marcelo Claure (35%) i PereGuardiola (16%)

President/CEO: Delfí Geli / Ignasi Mas-Bagà

Facturació 20-21: 20,87

Resultat net 19-21: -6,83

Deute net 20-21: 11,28

El Girona FC va veure’s durament colpejat per la pandèmia, però finalment ha aconseguit el seu objectiu de tornar a LaLiga Santander. El club gironí, controlat pel City Football Group (CFG), va tancar la temporada 2020-21 amb un volum de negoci de 20,87 milions d’euros, retallant els seus ingressos en un 50% durant els dos anys de pandèmia. És per això que l’ascens encara té més mèrit, ja que va assolir-se encara amb menys ingressos després de no poder pujar a la primera -tampoc a la segona- i haver-ho de fer sense el paracaigudes econòmic de LaLliga. El seu amo del Manchester City, juntament amb Pere Guardiola i Marcelo Claure, van injectar 20 milions al club a finals de 2021, amb la intenció de cobrir els més de 12 milions de pèrdues assumits durant els tres cursos impactats per la Covid. El repte? Definir el futur de Montilivi com a estadi, avui amb estructures temporals, i la construcció de la nova ciutat esportiva.

REIAL MADRID

Accionariat: Socis.

President/CEO: Florentino Pérez / Jose Ángel Sánchez

Facturació 20-21: 772,12*

Resultat net 19-21: 1,19*

Deute net 20-21: -212,42*

ElReial Madrid ha sigut històricament un dels clubs més disciplinats en l’àmbit econòmic. Durant la pandèmia va aconseguir guanyar 1,2 milions d’euros quan la resta de les potències europees presentava pèrdues milionàries. Que el tancament dels estadis per la Covid coincidís amb les obres al Bernabéu minimitza l’impacte real sobre el seu negoci i guanya avantatge al FC Barcelona per generar nous ingressos.

FC BARCELONA

Accionariat: Socis

President/CEO: Joan Laporta

Facturació 20-21: 591,49

Resultat net 19-21: -582,56

Deute net 20-21: -757,58

El FC Barcelona és el club europeu que més pèrdues ha acumulat, amb 582,56 milions d’euros. La venta del 25% dels drets de televisió servirà per tapar aquest fortat, amb una injecció de més de 500 milions, però el pressupost encara està molt subjecte a operacions extraordinàries com la venta de jugadors o més actius, com el Barça Studios.

ATLÈTIC DE MADRID

Accionariat: Família Gil Marín (35,8%), Quantum Pacific Group (27,8%), Ares Management (23,9%) i Enrique Cerezo (11)

President/CEO: Enrique Cerezo / Miguel Ángel Gil

Facturació 20-21: 397,83

Resultat net 19-21: -113,42

Deute net 20-21: -632,36

L’Atlètic de Madrid ha aconseguit donar el salt definitiu a l’elit europea, encara que sigui a càrrec d’un elevat endeutament. El club té un deute net de 632 milions d’euros, fruit de la construcció del reanomenat Civitas Metropolitano i l‘aposta per l’expansió internacional. La cirereta es posarà amb la construcció de la ciutat esportiva als afores de l’estadi, el districte de San Blas-Canillejas.

REIAL BETIS

Accionariat: Ángel Haro i J. Miguel López Catalán (19%), Manuel Castaño (7%), família Galera (7%) i Joaquín Caro (4%).

President/CEO: Ángel Haro

Facturació 20-21: 107,74

Resultat net 19-21: -42,86

Deute net 20-21: -106,41

El Reial Betis ha aconseguit trobar l’estabilitat accionarial gràcies a un nucli d’empresaris locals que conjuntament poden tirar endavant totes les juntes. Aquest factor ha estat clau, tot i que el pròxim repte és establir un model autosostenible.

SEVILLA FC

Accionariat: Famílies Castro, Alés Guijarro i Carrión(40%), famílies Del Nido, Gómez i Miñán (34%) i Sevillistas Unidos 2020 (12%)

President/CEO: José Castro / José María Cruz

Facturació 20-21: 190,37

Resultat net 19-21: -40,19

Deute net 20-21: -80,66

El Sevilla FC ha estat en el focus dels inversos estrangers durant anys, però la gran complexitat és posar d’acord un accionariat fragmentat i dividit entre dos bàndols: el liderat per l’actual president José Castro i el seu predecessor José María del Nido. El gran projecte de l’entitat és reconstruir des de zero el Sánchez Pizjuán.

VILA-REAL CF

Accionariat: Família Roig (98,79%)

President/CEO: Fernando Roig / F. Roig Negueroles

Facturació 20-21: 135,41

Resultat net 19-21: -15,2

Deute net 20-21: 1,05

El Vila-real CF ha aguantat el cop de la Covid i ha sabut treure’n rèdit a través dels èxits esportius. La solidesa econòmica sempre ha estat una de les virtuts dels groguets, que no busquen generar grans guanys anuals i treballen amb cicles de quatre anys en els quals el resultat ha de ser zero.

ATHLETIC CLUB

Accionariat: Socis

President/CEO: Jon Uriarte / Jon Berasategi

Facturació 20-21: 119,82

Resultat net 19-21: -46,28

Deute net 20-21: 96,46

L’Athletic Club portava anys treballant per ser un dels projectes més sòlids partimonialment del futbol espanyol. No obstant, això va tancar el cicle 2019-20 amb unes pèrdues de 46,3 milions d’euros. Ara inicia una nova etapa de la mà de Jon Uriarte, un emprenedor del món tecnològic, com a president, que haurà de retornar al club als números negres.

REIAL SOCIETAT

Accionariat: Ningú supera el 2%

President/CEO: Joki Aperribay

Facturació 20-21: 105,19

Resultat net 19-21: -4,42

Deute net 20-21: -26,44

La ReialSocietat ha sigut un dels clubs que millor ha navegat per la pandèmia. Com l’Athletic, disposarà de recursos propis per executar el seu pla patrimonial i la remodelació d’Anoeta, que va ascendir a 80 milions d’euros, va finançar-se amb recursos propis. Al club cap accionista supera el 2% per acord amb els socis.

VALÈNCIA CF

Accionariat: Meriton Holdings (82,33%)

President (interí)/CEO: Khojama Kalimuddin / Joey Lim

Facturació 20-21: 152,06

Resultat net 19-21: -39,23

Deute net 20-21: -257,96

El València CF ha perdut 136,33 milions d’euros en les darreres vuit temporades, en les quals només n’ha tancat una en positiu. I no afluixarà perquè per 2021-22 les pèrdues que s’esperen són de 50 milions més, segons Layhoon Chan, persona de confiança de Peter Lim, màxim accionista des del 2015 i qui ha cobert totes aquestes pèrdues amb ampliacions de capital per 150 milions. El problema? La inversió no ha consolidat el club a l’elit, no ha garantit la sostenibilitat econòmica i tampoc han accelerat les obres del nou estadi.

RC CELTA

Accionariat: Carlos Mouriño (67,9%)

President/CEO: Carlos Mouriño / Antonio Chaves

Facturació 20-21: 73,53

Resultat 19-21: -0,21

Deute net 20-21: 13,87

El RC Celta va treure pit de la seva gestió en els dos anys de pandèmia, en els quals les pèrdues van ser de només 210.000 euros. No obstant això, el gran problema vindrà l’exercici 2021-22 ja que s’esperen números vermells d’11 milions d’euros si no hi ha traspassos. Els números vermells es deuen a la caiguda de la facturació el curs 2020-21.

RCD ESPANYOL

Accionariat: Rastar Group (99,25%)

President/CEO: ChenYansheng / Mao Ye Wu

Facturació 20-21: 61,06*

Resultat net 19-21: -2,28*

Deute net 20-21: -28,25*

L’RCD Espanyol va passar per Segona Divisió a la meitat de la pandèmia. El naufragi del projecte esportiu en plena Covid va deixar unes pèrdues acumulades de 2,28 milions d’euros, a les quals s’afegiran un forat de més de 25 milions el curs 2021-22. Tot cobert per Rastar Group, que va aportar 38 milions més en el moment més complicat per a la indústria del futbol.

CA OSASUNA

Accionariat: Socis

President/CEO: Luis Sabalza / Fran Canal

Facturació 20-21: 60,2

Resultat 19-21: 3,52

Deute net 20-21: -35,12

El CA Osasuna ha aconseguit salvar la rendabilitat del cicle de Covid, un dels pocs que ho ha fet a LaLliga juntament amb el Reial Madrid. El seu resultat net acumulat, a l’espera de la temporada 2021-22, ha sigut de 3,5 milions d’euros i aquí hi juga un paper clau el desplegament en els ingressos que s’han triplicat des de 2018-19, fins als 60,2 milions.

CADIS CF

Accionariat: Locos por el balón (49,5%)

President/CEO: Manuel Vizcaíno

Facturació 20-21: 55,54

Resultat net 19-21: -2,42

Deute net 20-21: -6,77

El Cadis CF ha aconseguit la permanència a l’elit del futbol després d’assegurar-se una plaça a Primera. Les claus que expliquen que el club pugui doblar la seva facturació entre 2019 i 2021, assolint els 55,milions d’euros dón dues: la permanència i l’increment de la comunitat d’aficionats.

RCD MALLORCA

Accionariat: Robert Sarver, Steve Nash i Andy Kohlberg (99,97%)

President/CEO: Andy Kohlberg / Alfonso Díaz

Facturació 20-21: 32,62

Resultat net 19-21: 15,18

Deute net 20-21: 4,52

L’RCD Mallorca ha aconseguit consolidar la seva posició a Primera Divisió després de disparar els seus ingressos durant els dos anys de pandèmia. La injecció de 9 milions el 2021 per part de la propietat -ja ha aportat quasi 50 milions- va permetre al club centrar-se en el negoci, per buscar l’ascens i no comprometre en excés la sostenibilitat econòmica.

ELX CF

Accionariat: Christian Bragarnik (97,020%)

President/CEO: Joaquín Buitrago

Facturació 20-21: 62,05

Resultat 19-21: 14,01

Deute net 20-21: 2

L’Elx CF va arribar a Primera Divisió per la porta gran, després de guanyar la final del play-off al Girona. Elclub il·licità va tancar 2020-21 amb una facturació de 62,05 milions d’euros, multiplicant per sis els seus ingressos després de recuperar la plaça que va perdre l’any 2015 a causa del descens administrariu per impagaments. En l’actualitat, el club està totalment sanejat.

RAYO VALLECANO

Accionariat: Raúl Martín Presa (97,82%)

President/CEO: Raúl Martín Presa / Luis Yáñez

Facturació 20-21: 13,51

Resultat net 19-21: 3,06

Deute net 20/21: 31,51

El Rayo Vallecano va aconseguir la permanència a Primera amb diversos retrets. El club controlat per Raúl MartínPresa va registrar un resultat net de 3,06 milions d’euros entre 2019 i 2021, després d’aconseguir l’ascens a Montilivi i la permanència a la màxima categoria del futbol espanyol, davant de pèrdues rècord de 7,1 milions el 2020. La raó? L’entitat no va aconseguir rebaixar la massa salarial al mateix temps que queien els ingressos.

REIAL VALLADOLID

Accionariat: Ronaldo Luiz Nazario (72,72%) i família Suárez-Urgoiti (10%)

President/CEO: Ronaldo / Matthieu Fenaert

Facturació 20-21: 79,7

Resultat net 19-21: 7,92

Deute net 20-21: -9,93

El Reial Valladolid ha aconseguit tornar a Primera Divisió fent bona la idea que l’ajuda pel descens és cada cop més un mecanisme d’estabilitat per als clubs a l’elit. El club, que a Primera ha arribat a apropar-se als 80 milions d’euros, treballa amb un pla inversor de 21 milions per a la seva ciutat esportiva i una residència.

UD ALMERIA

Accionariat: Turki Al-Sheikh (98,54%)

President/CEO: Turki Al-Sheikh / Mohamed El Assy

Facturació 20-21: 30,09

Resultat net 19-21: -4,1

Deute net 20-21: -4,88

La UD Almeria és l’últim equip de Primera Divisió que va donar entrada a un inversos estranger, i el primer que s’obria al capital saudita. Els seus ingressos van ascendir el curs 2020-21 als 30,9 milions, encara que això no ha evitat que l’entitat acumuli uns números vermells de 4 milions en el cicle 2019-2021.

GETAFE CF

Accionariat: Ángel Torres (99,74%)

President/CEO: Ángel Torres / RamónPlanes

Facturació 20-21: 69,97

Resultat net 19-21: 13,33

Deute net 20-21: -31,87

Ángel Torres és un dels accionistes històrics del futbol espanyol, i probablement el que més cops ha deixat la venda del club punt de firma davant notari. Amb una de les masses socials més baixes dePrimra, l’interrogant és com canalitzarà els fons del CVC.