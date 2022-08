Edu Expósito no fitxarà pel Girona. El futbolista s’ha decantat finalment per la proposta de l’Espanyol, que l’ha aconseguit convèncer a ell i també a l’Eibar, un club que ha esperat una bona oferta per deixar-lo marxar. Hi havia proposta presentada des de Montilivi, però l’operació no avançava i s’havia quedat fins i tot encallada. Expósito veia amb bons ulls la possibilitat de treballar sota les ordres de Míchel, encara que finalment marxarà a Cornellà. Signarà per cinc temporades i la venda serà a canvi d’entre 3 i 4 milions d’euros.