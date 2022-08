Per demà, Ibrahima Kébé, Borja García i Iván Martín estan descartats al cent per cent. Tots ells, lesionats, continuen amb els seus respectius processos de recuperació. En canvi, Bernardo Espinosa, que no ha jugat ni un sol minut en tots els amistosos de pretemporada, podria ser la gran sorpresa de la convocatòria. El defensa arrossegava problemes físics en el tram final del curs passat i ho ha acabat acusant, però ja està recuperat i ara necessita agafar ritme. «Veurem què és el que passa amb ell. Ha entrenat amb nosaltres, tot i que és cert que en algunes situacions l’hem hagut de mantenir al marge. Però ha treballat amb el grup».