Durant deu minuts, Gennaro Gattuso va estar responent preguntes sobre Gayà, l’afició i les possibles altes i baixes. El cap de premsa del València donava per finiquitada la compareixença quan el propi Gattuso va etzibar: «I del Girona, cap pregunta?». Ningú li havia demanat al tècnic la seva opinió sobre el conjunt de Míchel, primer rival que visitarà Mestalla. I això no li acabava de fer el pes. «Tot el món es pensa que, com ens enfrontarem al Girona, un equip que la temporada passada va competir a la Segona Divisió, serà fàcil. Doncs no, no. Ens espera un partit molt difícil, com tots els que ens trobarem en aquesta lliga. L’hem de preparar bé. És un rival que canvia molt de sistema, cada 20 o 25 minuts i haurem de tenir els automatismes ben apamats».