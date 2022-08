Va ser una tarda de debuts la de diumenge a Mestalla. Fins a sis dels jugadors que van tenir minuts mai havien competit abans a Primera. Alguns, fins i tot, fa quatre dies mal comptats jugaven amb el filial o formaven part del juvenil. És aquest l’autèntic retrat de la plantilla, que barreja l’experiència dels més veterans amb una bona colla de nois més joves i amb una fam majúscula, però amb encara un currículum que cal omplir de vivències. Míchel Sánchez, el tècnic, va fer servir 16 futbolistes per enfrontar-se al València. De tots ells, només cinc superaven la trentena. Quatre eren a l’onze: Juan Carlos (34 anys), David López (33), Samu Saiz (31) i Juanpe (31). S’hi va sumar, ja al segon acte, un Cristhian Stuani que s’enfila fins als 35.

El que passa, és que els onze restants són tots ells força més joves. Només Aleix Garcia, amb 25, i Yangel Herrera, Santi Bueno i Castellanos que en tenen 24, són un xic més grans que la resta. Perquè Riquelme en té 22, pels 23 de Valery. Joves amb encara recorregut. Miguel Gutiérrez en suma 21 , un més dels 20 de Couto, que mai havia competit a la màxima categoria del futbol espanyol, però sí a Primera a Portugal i a la Lliga Europa. Terrats també debutava i ho feia amb 22 anys. No fa pas massa, se’l pescava a Montilivi procedent del Sant Andreu per posar-se a les ordres d’Àxel Vizuete i formar part d’un filial que competia a la Tercera RFEF. Va convèncer Francisco a Segona i Míchel li ha donat continuïtat, fins i tot una divisió per sobre.

Capítol a part mereixen Arnau Martínez i Òscar Ureña. Tots dos van sortir des de la banqueta. Tenen 19 anys. Arnau, de la primera plantilla a tots els efectes, ja duu un cert recorregut en el futbol professional, malgrat debutar diumenge a Primera. És un dels actius més importants ara mateix a Montilivi. Ureña potser té menys cartell, però ja va oferir pinzellades de la seva qualitat el curs anterior a Segona i aquest estiu acumula arguments per guanyar-se un lloc a l’equip i no anar-se’n cedit. A Mestalla també es va estrenar a l’elit.