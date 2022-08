Un dia menys de mercat i el Girona que continua sense anunciar cap més incorporació, encara que els despatxos treuen fum tot intentant complir els desitjos d’un Míchel Sánchez que ha demanat cinc o sis fitxatges més. El club està negociant amb el Southampton anglès per intentar pescar a la Premier League i portar cap a Montilivi el català Oriol Romeu. Segons una informació avançada per la SER i contrastada per aquest diari, el migcampista és a l’agenda de Cárcel i un dels desitjos del mateix Míchel. El d’Ulldecona, de 30 anys, ja no va participar en el darrer partit del seu equip, un empat amb el Leeds (2-2). Li queda un any de contracte, acaba el 2023, i veuria amb bons ulls canviar d’aires per aterrar a Montilivi. Tanmateix, cal posar-se d’acord en dos aspectes. El primer és el sou. Romeu no té ni de bon tros una de les fitxes més elevades de la Premier, però sí que es dispara si es compara amb l’actual plantilla del Girona. Aquí cal arribar a una entesa i no serà fàcil. I el segon és la seva sortida. El Southampton pot posar-li facilitats, perquè forma part del club des del 2015, però és probable que demani alguna quantitat a canvi.

De la seva banda, molt més avançades es troben les negociacions amb el Barça per incorporar el central egarenc Mika Mármol. El club blaugrana el podria deixar sortir gratis però es quedaria la meitat dels seus drets i un tant per cent d’una futura venda. Es parla d’un contracte de quatre anys.