Malgrat jugar durant poc més de 40 minuts amb superioritat numèrica, el Girona va ser incapaç de fer-li pessigolles al València i va sortir de Mestalla amb les mans buides. Míchel va lamentar la poca agressivitat i determinació dels seus, que van perdre en la jornada inaugural (1-0). I tenia raó. En atac, l’equip es va mostrar massa estèril, sense pràcticament generar perill. Tant, que es converteix en el conjunt que menys va xutar un cop acabat el primer cap de setmana de la competició.

El Girona només va provar tres rematades a la porteria defensada per Mamardashvili i una d’elles va anar dirigida entre els tres pals. Va ser un cacau d’Aleix Garcia a la segona meitat que va obligar a intervenir al porter del València. Només se li acosta l’Elx, amb uns números similars: tres xuts i dos d’ells a porteria. Una mica per sobre hi ha els quatre que van intentar, cadascun d’ells, Mallorca i Rayo Vallecano. O els cinc del Cadis. Cap d’aquests equips, curiosament, va guanyar. L’altra cara de la moneda la protagonitzen el Reial Madrid, Athletic i Barça, amb 19, 16 i 15 rematades, respectivament.