Païda la derrota d’aquest passat cap de setmana a Mestalla, el Girona s’hi tornarà a posar el dilluns vinent i ho farà a l’estadi de Montilivi, rebent el Getafe a partir de dles deu de la nit. Serà el partit que tancarà la segona jornada de la Primera Divisió. Per aquest enfrontament, la Reial Federació Espanyola de Futbol anunciava ahir que l’àrbitre designat és el gallec Alejandro Muñiz Ruiz, mentre que l’encarregat del VAR serà Guillermo Cuadra Fernández, del comitè madrileny.

Muñiz Ruiz té només 31 anys i viu tot just la seva segona temporada a la màxima categoria, on hi va arribar el 2021 deixant enrere un parell d’anys a l’anomenada Lliga Smartbank. Allà va coincidir amb el Girona en 8 ocasions i el balanç és de 4 victòries a favor del conjunt blanc-i-vermell, 3 derrotes i només un empat. A més a més, els registres a Montilivi són impol·luts perquè amb aquest col·legiat a la gespa, els gironins no hi han encaixat cap desfeta. Tret d’un 0-0 contra el Rayo Vallecano, han aconseguit desfer-se del Las Palmas (1-0), Cadis (2-1), Sporting (1-0) i Almeria (3-0), aquest últim en l’anada de les semifinals d’un play-off per pujar a Primera. A casa, per tant, els resultats solen ser positius. No s’hi ha perdut i només s’hi ha encaixat un gol, a banda d’haver-ne marcat fins a 7.