El Girona va tenir l’estrena somiada a Montilivi amb un gran triomf contra el Getafe (3-1). La nit, però, no va ser tan idíl·lica per a molts dels aficionats que van trobar-se diversos entrebancs durant la seva estada a l’estadi. Primer van ser les llargues cues als accessos a causa de la incidència tècnica en l’aplicació i que va impedir als abonats ensenyar el seu carnet a l’entrada -molts dels quals van sol·licitar l’abonament en format físic en el període que establia el club, però no els ha arribat encara-; mentre que després van ser les aglomeracions per accedir als lavabos, al servei de bar o sortir del recinte.

Les mancances a Montilivi generen queixes de l’afició, que no se sent «còmode» en la que hauria de ser casa seva. El president de la Federació de Penyes, Cristóbal Sánchez, es mostra decebut amb la «manca d’empatia» per part del Girona cap als seus seguidors. «Esportivament estem molt bé, però la gestió del tracte cap a l’aficionat és nefasta. Cada any comencem la temporada amb els mateixos problemes i sembla que el club no n’aprèn, s'ha de posar les piles per ser un equip de Primera en tot. Quan una cosa és crònica, se li ha de buscar solució. No són només les cues per entrar, sinó que s’hauria d’invertir en millorar els lavabos, les cadires, la megafonia, el marcador, tenir prous aigües al bar... Al club li falta proximitat amb l’aficionat i hauria de fer autocrítica perquè si l’aficionat es queixa, mereix un respecte», lamenta.

📢 [COMUNICAT] Incidències en l’accés a Montilivi en el partit d’ahir — Girona FC (@GironaFC) 23 de agosto de 2022

En aquest sentit, el Girona ha emès aquesta tarda un comunicat en referència a les incidències en l’accés a Montilivi per «la caiguda del servidor on s’allotja l’aplicació». «Malgrat que s’havien duplicat els recursos del servidor, l’alt nombre de consultes en un curt període de temps va provocar una sobrecàrrega que el va col·lapsar», explicava. El club comptabilitzarà com assistit el partit Girona-Getafe a tots els abonats.