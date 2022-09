Ni la gran habilitat de Riquelme ha pogut amb la solidesa del Mallorca. Només s'ha pogut superar Rajkovic des dels onze metres. El Girona ha empatat aquest migdia a Son Moix en un duel igualat que havia de ser de zero a zero i al final ha acabat amb els gols de Raíllo i Samu Saiz de penal (1-1). No passarà a la història, tot i tractar-se de la primera vegades que els camins d'ambdós equips es creuaven a Primera. Però sí que serà recordat per jugadors com Romeu, Torni Villa i Manu Vallejo pel seu debut amb la samarreta blanc-i-vermella; o Arnau i Reinier, estrenant-se com a titulars amb l'equip. Els de Míchel sumen un punt, que sempre és benvingut.

L'entrenador de Vallecas ha sacsejat de nou l'onze, introduint fins a quatre canvis. Arnau ha tornat al carril dret i ha estrenat titularitat aquesta temporada de la mateixa manera que Reinier. O Romeu, sent una peça important a la medul·lar des de l'inici. Riquelme també ha sigut una de les novetats un cop recuperat de la lesió a l'espatlla. Mentre que David López ha estat reubicat a l'eix de la defensa i Taty Castellanos ha sigut la referència en solitari arran de la baixa de Stuani.

El Girona ha pressionat ben amunt i amb la sensació de controlar el partit davant d'un Mallorca desesperat per no trobar el ritme però que era un os dur de rosegar. Una rosca de Riquelme ha sortit llepant el pal després d'engaltar el refús de la defensa local a una centrada d'Aleix de córner. Per la seva part, els d'Aguirre han fet el primer avís amb una rematada de cap de Muriqi per davant del travesser. Riquelme ha replicat. I Juan Carlos ha salvat els gironins enviant a córner un xut amb mala intenció de Jaume Costa. L'ensurt, i la incredulitat, han arribat quan Díaz de Mera ha assenyalat un penal en contra amonestant amb groga a Juan Carlos, però finalment l'àrbitre ha rectificat amb l'avís del VAR perquè el porter havia fet bé la seva feina refusant la pilota amb el puny dins l'àrea petita per evitar el perill.

Amb tot, el Girona s'ha anat desinflant. Riquelme ha pogut obrir la llauna a la segona part després de centrar una falta a la frontal. Rajkovic ho ha impedit traient-la per damunt del travesser. L'extrem cedit per l'Atlètic n'ha tornat a tenir una de més clara en engaltar una pilota morta dins l'àrea que ha anat als núvols. No obstant això, era el Mallorca qui collava als de Míchel i posava traves en el joc. Al tècnic no li agradava el que veia i ha fet sortir Reinier per deixar pas a Toni Villa. A més a més, ha aprofitat la pausa per fer entrar Manu Vallejo i Samu Saiz al lloc de Taty Castellanos i Riquelme. Juan Carlos ha intervingut per aturar en dos temps un xut de Grenier. I Arnau gairebé decideix després de rebre una passada de Samu Saiz. La rematada del maresmenc, però, ha sortit a fora. No ha perdonat Raíllo obrint la llauna quan quedaven pocs minuts perquè finalitzés el partit. El Girona, però, encara tenia alguna cosa a dir i Samu Saiz ha carregat tot el pes de l'equip per empatar de penal. Això sí, patint en veure com Abdón, per sort, fallava el seu cop de cap.

FITXA TÈCNICA

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Lee Kang In, Sánchez (Grenier, min. 60), Battaglia, Dani Rodríguez (Abdón, min. 73) i Muriqi.

Girona: Juan Carlos, Arnau, Santi Bueno, David López (Javi Hernández, min. 93), Juanpe, Miguel (Bernardo, min. 93), Romeu, Aleix Garcia, Reinier (Toni Villa, min. 65), Riquelme (Samu Saiz, min. 79) i Taty Castellanos (Manu Vallejo, min. 78).

Gols: 1-0, min. 87: Raíllo; 1-1, min. 91: Samu Saiz de penal.

Àrbitre: Díaz de Mera. Ha amonestat Battaglia, Muriqi, Sánchez, Copete (Mallorca); Taty Castellanos, Romeu (Girona).

Estadi: 13.390 espectadors al Visit Mallorca.