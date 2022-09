El Girona B va estrenar una nova temporada a la Tercera RFEF amb una victòria treballada davant la Muntanyesa per 2-1 al Municipal de Riudarenes. Amb l’objectiu d’ocupar les places capdavanteres de la classificació i competir l’ascens de categoria, els d’Àxel Vizuete van desfer-se d’un històric del futbol català amb dues dianes de Karim L’Koucha i Joel Roca.

Un Girona B ple de titulars que ja han entrat en dinàmica del primer equip va dominar la pilota des de l’inici del matx i va arraconar el conjunt visitant a la seva porteria, que buscava avançar-se en algun contraatac comptat, sense èxit. Abans d’arribar a l’equador de la primera meitat, Karim L’Koucha va obrir la llauna per als locals, i només tres minuts després Joel Roca va eixamplar diferències enviant novament la pilota al fons de la xarxa amb una bona rematada de cap. Els de Vizuete van seguir dominant la pilota i protagonitzant les millors ocasions, però el Muntanyesa va escurçar diferències abans que Cartiel Arasa assenyalés el túnel de vestidors. El gol visitant, anotat per Osorio, va donar ales als visitants per afrontar una segona meitat en què s’hi hauria pogut arribar amb una diferència major.

Tanmateix, en el segon acte, el filial gironí va saber mantenir l’avantatge a l’electrònic amb perícia. El conjunt barceloní va sortir a buscar l’empat i va presentar un dibuix diferent al dels primers 45 minuts, buscant la pilota i tenint un parell d’ocasions clares per igualar el marcador a les botes de Howard-Ekum, que havia entrat de refresc i que no va estar encertat de cara a porta.

D’aquesta manera, el Girona B s’estrena sumant 3 punts importants que serveixen per incrementar la moral de l’equip una setmana abans de visitar un dels camps més difícils de la categoria, el Nou Sardenya, llar de l’Europa, equip que va competir a la Segona RFEF el curs passat.