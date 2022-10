El 8 d’abril de 2018, Imanol Alguacil debutava a Anoeta com a tècnic de la Reial Societat. Una setmana abans havia fet l’estrena a la banqueta basca substituint Eusebio Sacristán, amb un empat a zero gols al camp de l’Eibar. El dia del seu debut «a casa», el convidat de torn va ser el Girona FC de Pablo Machín, en l’any de l’estrena a Primera Divisió. Si alguna cosa es recorda d’aquell dia, és que la Reial va guanyar per cinc a zero.

Han passat més de quatre anys i ahir la Reial Societat, també amb Alguacil a la banqueta, va tornar a fer-li cinc gols a l’equip gironí. Aquell primer dia es va parlar de passivitat defensiva, ahir tothom coincidia que la reraguarda dels de Míchel havia estat molt tova i que va concedir moltes facilitats, com a mínim en tres dels cinc gols encaixats. El d’ahir es converteix en el quart partit en el que més gols ha rebut el Girona FC en aquests quinze anys a la LFP. La dada només és superada pel 6-1 al camp del Barça i el 6-3 del camp del Reial Madrid, ambdós en la campanya 17/18; i igualada pel 5-2 en contra viscut al camp de la UD Las Palmas la temporada 12/13. Tret d’aquests tres registres, cap altra cop s’havia encaixat una maneta de gols. O sigui que el d’ahir serà un partit que es recordarà i no precisament per aspectes positius, malgrat que el Girona FC va fer un encontre molt acceptable en moltes fases del mateix. I si de forma generalitzada va quedar la sensació que ahir en defensa es podia haver fet més, també queda la idea que per poc que l’equip s’hagués estalviat alguns errors en aquest inici de campionat, ara els punts de la classificació serien més de set. El penal absurd a València que va permetre el 1-0 final; la poca contundència defensiva contra el Celta que va permetre el gol de Iago Aspas que condemnava l’equip de Míchel (0-1) o l’assistència de Samu a Borja Iglesias perquè el davanter del Betis fes el 2-1 definitiu són jugades que es podien haver evitat i que ara fan mal. Tant com els cinc gols d’ahir contra la Reial Societat.