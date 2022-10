Encaixar cinc gols de local és quelcom no gaire habitual en futbol. Al Girona li va tocar patir-ho diumenge davant la Reial Societat (3-5) i reviure un malson que no passava des de feia 18 anys. La darrera vegada va ser la temporada 2004-05 a Segona B contra el Sabadell de Rubi, que es va imposar a Montilivi per 2-5 a l’equip que entrenava Josep Maria Nogués. Per trobar un resultat calcat al de diumenge cal anar encara més enrere i recular 32 anys fins a trobar el 3-5 que el Manlleu de Roberto Puerto va clavar-li al Girona de Xavi Agustí la temporada 1989-90, també a Segona B. Entremig, el Benidorm (1-5) i l’Ontinyent (0-5) també van fer-ne cinc a l’estadi els cursos 89-90 i 94-95 respectivament.