El panorama respecte a la temporada passada és molt diferent i la situació, per descomptat que també. El Girona competeix a la màxima categoria i mira als ulls a tot els rivals. Ara bé, quan no és Juanpe és Bernardo i quan no, Samu Saiz, Valery, David López, Juan Carlos o qui sigui. Les errades individuals del Girona estan penalitzant d’allò més l’equip en aquest començament de temporada. Tant, que l’equip s’ha quedat sense puntuar en les tres darreres jornades contra Betis (2-1), Reial Societat (3-5) i Atlètic de Madrid (2-1), en tres partits en què els de Míchel han fet mèrits per sumar com a mínim algun punt. No ho han aconseguit i el Girona ha encaixat tres derrotes consecutives que el situen, a l’espera que s’acabi la jornada massa a prop de la zona calenta de la classificació. Això afegeix transcendència a l’enfrontament d’aquest proper diumenge a l’estadi de Montilivi contra el Cadis (14:00), un rival directe en la pugna per la permanència.

Feia exactament un any i una setmana que el Girona no encaixava tres derrotes seguides, sense aturador. Va ser la temporada passada, a la Segona Divisió, quan els de Míchel, a qui els costava Déu i ajuda carburar, van perdre contra Almeria (1-2), Lugo (1-0) i Osca (1-3) en els duels corresponents a les jornades 8 a 10. No era la primera vegada que al Girona de Míchel li passava, perquè poc abans havia perdut consecutivament contra Ponferradina (2-1), Sporting (1-2) i Màlaga (2-0), les jornades tres, quatre i cinc. Tot i les dues sèries de tres derrotes, l’equip va reaccionar i aixecar el vol per acabar ascendint al play-off.