Desfeta del Girona aquest vespre a Almeria (3-2), en un partit marcat una vegada més pels errors defensius i del porter, cada vegada més sonats, però també per un polèmic gol anul·lat a Yangel Herrera en l'última jugada de l'afegit per una suposada falta al porter que hauria representat el 3-3. Ha sigut un partit absolutament boig, on el Girona s'ha vist amb un 3-0 al descans inapel·lable, després de naufragar durant 45 minuts pel Power Horse Stadium, i que a la segona part, ha estat a punt d'igualar. Riquelme, tot just començar la represa, i Stuani, de penal (i n'ha fallat un altre), han posat el 3-2 que ha donat peu a uns darrers minuts trepidants que han culminat amb l'acció de Yangel: cop de cap que Fernando atura en dos temps i on el jugador del Girona posa la punta de la bota, interpretant el col·legiat que era falta perquè el porter local tocava la pilota amb una mà.

Que la rauxa dels últims minuts, però, i que la desgràcia de no haver acabat empatant, no amaguin que la derrota s'explica pel desastre de la primera part. Sí, a la segona, ja amb 3-0, l'equip ha millorat, i fins i tot, abans del 3-2 d'Stuani, de penal, l'uruguaià havia errat una altra pena màxima, totes dues decretades pel VAR per faltes a Bueno i Valery, respectivament. Es podria haver puntuat de sobres, però en canvi els de Míchel cauen en descens. I encara més preocupant que això són les sensacions que desprèn, d'equip aclaparat, feble al darrere, que sempre fa tard, que és capaç de fer dos gols a Almeria, però que al final no li serveixen per a res perquè fa massa concessions. En l'1-0 Mendes centra com vol per la dreta i Baptistao remata sol a gol; i abans del quart d'hora arribava el 2-0, després d'un absurd malentès entre Bernardo i Juan Carlos després d'un servei del porter Fernando, que deixa la pilota franca a El Bilal Touré per marcar a plaer. Sense poder de reacció més enllà d'un gol (ben) anul·lat a Stuani per fora de joc, abans del descans ha caigut el tercer. Un obús d'Embarba després d'una falta de Santi Bueno on ha fet l'efecte que el porter del Girona podria haver-hi fet alguna cosa més.

A la represa la sagnia no només no ha anat a més, sinó que el Girona ha generat prou que per empatar, i que amb el gol de Riquelme tot just començar, s'ha vist un Girona més despert. Hauria pogut arribar el 3-2 en un remat de cap de Santi Bueno massa picat que ha sortit alt, o en un penal fallat per Stuani al 76 (gran aturada de Fernando), però també l'Almeria ha tingut les seves, per exemple, en l'acció que Ramazani ha guanyat l'esquena de Bernardo i el seu remat ha sortit fregant el pal. Un altre penal, aquest cop sobre Valery, sí que l'ha transformat Stuani al minut 82 (3-2), i a partir d'aquí, el duel ha embogit definitivament. L'equip de Míchel ha buscat l'empat a la desesperada i l'Almeria ha patit de valent. I ha trobat el 3-3 al minut 97 en una acció que l'àrbitre ha invalidat per falta de Yangel Herrera, sense que el VAR el contradís, davant la desesperació de Míchel i els jugadors. El Girona havia aconseguit posar la por al cos a un Almeria que a la primera part ha jugat a plaer, el problema és que feia tard i que apel·lar a l'èpica en l'última acció, com el dia del Cadis, no sempre funciona.

FITXA TÈCNICA

Almeria: Fernando, Mendes, Ely, Babic, Akieme, Robertone, De la Hoz, Melero (Ramazani, min. 64), Leo Baptistao (Samu Costa, min. 64), Embarba (Pozo, min. 71) i El Bilal Touré.

Girona: Juan Carlos, Arnau (Yan Couto, min. 68), Santi Bueno, Bernardo, Miguel Gutiérrez (Valery, min. 79, Oriol Romeu, Aleix Garcia, Yangel Herrera, Riquelme (Toni Villa, min. 79), Castellanos (Manu Vallejo, min. 68) i Stuani.

Gols: 1-0, min. 13, Leo Baptistao; 2-0, min. 16, El Bilal Touré; 3-0, min. 38, Embarba; 3-1, min. 47, Riquelme; 3-2, Stuani, min. 82 (penal).

Àrbitre: Cuadra Fernández (Comitè balear). VAR: Sánchez Martínez (Comitè murcià); Ha amonestat el local Ramazani i els visitants Yangel Herrera, Bernardo i Santi Bueno.

Estadi: Power Horse d'Almeria.

