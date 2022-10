El 3-2 final i la sensació que s'ha quedat a les portes de puntuar no ha d'amagar la situació compromesa que viu el Girona. L'equip ha llençat la primera part a les escombraries i Míchel ha reconegut al final del partit que no s'havia "competit" durant "els primers 35 minuts". El tècnic està "preocupat" per entrar en descens, alhora que es veu, a ell i a l'equip, forts per capgirar la situació.

LA PRIMERA PART

La sensació és que no hem competit durant la primera mitja ni en duels ni en intensitat. Ens ha mancat contundència i així qualsevol equip ens pot fer mal. Hem deixat córrer i rematar l'Almeria. A la segona part, hem parlat de ser un equip tots junts i hem pogut empatar que, en el còmput general, es pot dir que ho hem merescut. ARa bé quan regales 35 minuts...Hi ha hagut situacions que ens han fet mal.

COMPETIR

Hem intentat entrar al partit des del joc, però en futbol cal fer-ho sempre competint. Si el rival és agressiu, per molt que hi posis joc, avancis i facis passades, no serveix. No sé si ha estat el canvi de sistema o què. Hem deixat massa espais. Al descans he entrat molt enfadat i els ho he dit. Amb el que ens juguem cal entrar al partit des de l'agressivitat i la intensitat. Pot ser és responsabilitat meva, no ho sé.

ÀNIMS

Estic fort perquè veig que tinc molts ingredients per fer un gran any amb aquest equip. La sensació és que dominem molts rivals i fem moltes coses bé però per moments, perdem una mica la competitivitat. Avui ens ha passat molt de temps i no es pot permetre, perquè ens hi juguem molt. Això sí, és fàcil aixecar els ànims d'aquests jugadors, perquè treballen molt bé i tenen orgull.

L'ÚLTIMA JUGADA

Hi ha gent que diu que pot ser gol legal, d'altres que diuen que si el porter té la pilota agafada al cent per cent és falta. Si l'àrbitre ha encertat, res a dir. Em diuen que si la regla és així o és aixà...Hem tingut un penal i altres situacions abans per poder empatar.