Míchel ha reconegut aquest migdia que Yan Couto, en principi, no estarà en condicions de jugar el partit de demà contra l'Athletic a Montilivi. El brasiler és baixa juntament amb Juanpe, Samu Saiz, Borja García i Kébé per a un partit que, en cas de guanyar, farà encara més bo el punt al Bernabéu i mantindrà el Girona fora de les posicions de descens.

EL PUNT A MADRID

"Va ser molt bo per l'escenari i per la imatge de l'equip. Considero que encara he de fer més bé les coses perquè l'equip estigui en una posició més bona que ara. "

LESIONATS

"És difícil que Couto arribi a temps perquè no s'ha entrenat pel cop al Bernabéu. No està bé i em fa l'efecte que no arribarà. Borja, Kébé, Juanpe i Samu Saiz, tampoc.

L'ATHLETIC

"És un equiparro que està fent les coses molt bé tant en atac com en defensa. És l'equip que més pilotes recupera a camp contrari de tot Europa. El millor equip en la pressió a dalt. Necessitem moltes línies de passada, jugar ràpid i que la circulació de la pilota sigui molt bona per arribar molt i junts a l'àrea rival. És l'equip més intens de tota la Lliga. Quan recupera fa atacs ràpids perquè és molt vertical amb els germans Williams"

SENSE COUTO

"Em preocupa la verticalitat que té l'Athletic a dalt. Nosaltres a casa volem ser sempre un equip molt protagonista i necessitem recuperar la pilota com més amunt millor. Hem treballat com ser capaços de recuperar lluny de la nostra porteria i també com tapar línies i defensar a prop de la nostra"

FORA DEL DESCENS

"Té molta importància no ser-hi. Cada jornada que n'estem fora és molt positiu per nosaltres i més quan fa sis partits que no guanyem. Demà volem continuar fora i si guanyem, ho farem".

POLÈMICA AL MADRID

"Nosaltres considerem que les jugades són clares. Res més. Em preocupa el nostre club i nosaltres som un club que respecta molt tothom. Som així".

GAZZANIGA

Ha jugat molt bé aquests partits. Era un canvi per sensacions. Els ho vaig dir als jugadors l'altre dia: l'important no són els noms. L'important és que l'equip canviés una mica la dinàmica i prou. Tots els jugadors són molt importants i Juan Carlos també ho és. Ara juga Gazzaniga, però no tenim el millor porter del món i abans teníem el pitjor. Som un equip i això sempre és el més important".

PUNTS ABANS DEL MUNDIAL

"Vaig dir que en volia fer molts. Uns 20. Ara podem arribar a 16 com a molt".