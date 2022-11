El Girona B es va retrobar ahir amb la victòria després de tres jornades sense aconseguir sumar els tres punts. L’equip d’Axel Vizuete es va imposar al Sants per 2 a 0 gràcies als gols de Comas i Arango. La nota negativa del partit va ser la lesió del porter Lluc Matas, que va haver d’abandonar el camp amb evidents símptomes de dolor.

El filial blanc-i-vermell va portar el pes de partit en pilota en un tram inicial sense aproximacions clares de perill. Almansa era el jugador més incisiu dels locals per banda esquerra. Precisament de les seves botes va sortir l’acció de l’1 a 0 al minut 26 de partit. L’exjugador de la Damm va servir una falta escorada a l’esquerra de la porteria que Comas va rematar a gol. La pilota aturada va donar l’avantatge al Girona B en la primera ocasió clara d’un duel molt igualat.

La balança es va començar a decantar per als gironins al límit del descans, quan Franco es va autoexpulsar en xutar una pilota a un jugador local. Richmon, suplent, també va veure la vermella en aquesta acció. Amb un més, els gironins no van tancar el partit tot i tenir ocasions a la segona meitat i algun ensurt dels visitants. El partit se’ls va complicar quan Matas es va lesionar amb els canvis esgotats. El porter va marxar visiblement coix de la zona de la cuixa dreta, on ja va haver de ser intervingut en el passat. Fuentes es va haver de posar sota pals en els últims minuts, però coincidint amb aquesta estranya situació, Arango va tancar el partit en un ràpid contraatac.