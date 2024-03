La temporada de somni que està fent el Girona continua rebent reconeixements. El darrer aquesta tarda amb la convocatòria de Yan Couto i Savinho per la selecció absoluta del Brasil per als amistosos que la canarinha disputarà a finals de mes a Wembley (dia 22 contra Anglaterra) i a Madrid contra Espanya (dia 26). Si bé el lateral dret ja va tenir l'oportunitat de debutar en la penúltima llista, per a Savinho, de dinou anys i que fins ara tan sols havia estat internacional sub20, serà l'estrena. El seleccionador Dorival Junior ha estat les darreres setmanes espiant-lo i finalment s'ha decidit a incloure'l a la seva llista. El Girona és juntament amb el Madrid, Arsenal, Sao Paulo i París Saint Germain, un dels quatre clubs que aporta dos jugadors a la convocatòria.