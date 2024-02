A finals del mes entrant, el cap de setmana del 23 i 24 de març, la Lliga de Primera Divisió s’aturarà amb la primera finestra FIFA de l’any. Unes dates en què les seleccions aprofitaran per disputar partits amistosos de classificació per a l’Eurocopa i la Copa Amèrica. En el cas de la selecció espanyola, els rivals seran Colòmbia a Wembley, el divendres 22, i Brasil, el dia 26 al Santiago Bernabéu. La convocatòria final de Luis De la Fuente no se sabrà fins una setmana abans del primer partit, però és possible que demà passat, hi hagi la preconvocatòria que, en principi, no hauria de sortir a la llum. Caldrà veure si el tècnic de la Rioja compta amb Aleix Garcia com va fer en la darrera convocatòria o si inclou algun altre jugador del Girona destacat com Èric Garcia, sobretot, o Miguel Gutiérrez i Iván Martín. Sí que serà oficial la convocatòria del Brasil de divendres. En aquest sentit, a banda de Yan Couto, que ja ha debutat amb la canarinha absoluta, Savinho és candidat a entrar-hi per primera vegada. L’extrem cedit pel Troyes ha estat un dels jugadors que ha vist en directe el seleccionador brasiler Dorival Júnior aquest darrer mes. Això sí, segurament li restarà punts el fet que Dorival l’espiés al Santiago Bernabéu (4-0) i no pas dilluns a Montilivi contra el Rayo, on va fer un recital (3-0).

Savinho podria no ser l’únic jugador del Girona a la llista de Dorival. Yan Couto també té números de ser-hi i més després d’haver tastat ja l’absoluta en la penúltima convocatòria, en què es va estrenar contra Veneçuela. L’aturada per seleccions arribarà després que el Girona hagi jugat contra el Mallorca, diumenge, rebut l’Osasuna la setmana que ve i visitat el camp del Getafe. Llavors, caldrà veure quants jugadors blanc-i-vermells són reclamats per les seves seleccions. Un dels fixos és Yangel Herrera amb Veneçuela, que té dos partits amistosos contra Itàlia i Guatemala, el dia 21 a Miami i el dia 24 a Houston. Per la seva banda, el defensa neerlandès Daley Blind ha tornat als plans del seleccionador Ronald Koeman. Si es recupera bé de la lesió a la planta del peu, Blind té opcions de ser citat pels amistosos contra Escòcia del dia 22 i Alemanya, del dia 26. Caldrà veure també si Colòmbia compta amb Jhon Solís o bé el jove migcentre encara ha d’esperar una mica més per estrenar-se amb la selecció absoluta cafetera. Ucraïna se la jugarà Més transcendental serà el duel que jugarà Ucraïna a Zelika contra Bòsnia i Herzegovina. Tsygankov i Dovbyk tenen garantida, si no hi ha cap lesió que ho impedeixi, la presència al duel de classificació per a l’Eurocopa d’aquest estiu. L’eliminatòria és a partit únic abans i, qui guanyi, jugarà contra el vencedor de l’Israel-Islàndia per un bitllet a la gran cita continental.