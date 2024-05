Dovbyk marca, però ja no és pitxitxi per un pòquer de Sorloth

El nom de Dovbyk ha quedat escrit a les pàgines de la història del Girona, després que el davanter ucraïnès hagi marcat un gol al camp del València (1-3) per igualar el rècord d’Stuani com a màxim golejador del club a la Primera Divisió amb 21 dianes. L’uruguaià tenia aquest honor des de la temporada 2017-18, la de l’estrena a l’elit, tot i que el seu sostre va ser l’exercici 2019-20 a Segona Divisió quan en va fer 29.

Paral·lelament, el gol que ha marcat avui Dovbyk a Mestalla no ha sigut suficient per mantenir-se en el pitxitxi de la Lliga. I és que Sorloth, un dels seus perseguidors juntament amb Bellingham i Lewandowski, ha firmat un pòquer al Reial Madrid (4-4) per avançar a l’ucraïnès i erigir-se com a màxim realitzador del campionat amb 23 dianes -dues més que Dovbyk-. El jugador del Vila-real ha emulat la marca que va aconseguir Taty Castellanos el curs passat, amb un pòquer al conjunt blanc a Montilivi (4-2). Aleshores, feia 75 anys que no succeïa.

A dos gols de Sorloth, Dovbyk tindrà una última oportunitat dissabte vinent en l’última jornada contra el Granada (21:00 hores). Per ser pitxitxi i per treure-li el rècord a Stuani.