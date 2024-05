El Girona puja al podi a València (1-3)

Aquest Girona s'ha guanyat el cel. L'equip és ambiciós de mena i no vol entelar gens ni mica una temporada històrica. I si no es pot quedar segon, doncs tercer. I amb una victòria de prestigi a Mestalla cuita a partir d'excel·lir en l'estil amb què els de Míchel han meravellat i deixaran empremta aquesta temporada. Tres punts que, combinats amb la derrota de l'Atlètic amb l'Osasuna asseguren matemàticament la tercera posició al Girona. Un èxit descomunal. Els aficionats del València que s'han quedat a fora per protestar per la gestió de la propietat del club ben segur que, quan arribin a casa, es ventaran cops de cap a la paret veient el resum del partit i l'espectacle que s'han perdut. No pas del seu equip sinó d'un Girona excels que ha recuperat l'efectivitat per golejar guiats pel xou, un altre, de Savinho. El brasiler, Dovbyk i un autogol de Yarek han liquidat un partit que deixa el Girona tercer passi el que passi a la darrera jornada i que l'acosta a la xifra dels vuitanta punts. Un penal de Blind a Peter, transformat per Pepelu i els intents finals del València van quedar en anècdota.

El partit ha començat amb una pressió alta del València a la primera sortida de pilota del Girona. Per esquivar-la, l'home triat per Míchel per tenir superioritat al mig de camp ha estat Arnau. La màquina gironina de seguida ha començat a carburar. David López ha estat el primer d'ensenyar les intencions amb un xut des del cercle central que ha sortit llepant el travesser i que hauria estat un gol de bandera. Era el primer avís d'un Girona semblava passar-s'ho bé. Així, el pal, ara sí, escopiria una fuetada de Tsygankov amb l'esquerra en una acció, dos defenses han evitat que el mateix Tsygankov i Savinho marquessin en els refusos.

La superioritat blanc-i-vermella era màxima i David López, amb el cap, ha estat altre cop a punt d'avançar els de Míchel, que fluïen sobre la gespa amb un Savinho estel·lar. El 0-0 era injust i no s'havia arribat ni a la mitja hora. Alhora mantenia el partit ben obert. Així, Gazzaniga, molt segur, hauria d'intervenir després d'una pèrdua d'Arnau davant Canós. Tot i això, el monòleg de joc i ocasions del Girona no s'aturaria. Dovbyk enviaria a fora per ben poc el refús de Mamardashvili a un cacau de Blind amb la dreta. El gol havia de caure pel seu propi pes i així ha estat. Savinho recolliria una magnífica assistència de Tsygankov des de la dreta per avançar els gironins al marcador (m.32).

El gol feia justícia. Mentre encara el celebrava, el pal s'ha aliat amb Gazzaniga, que ha vist com Canós, sol, rematava a la fusta i perdonava l'empat un minut després. El recital gironí era absolut, però el València havia ensenyat les urpes. Abans de la mitja part, Mamardashvili evitaria que Iván Martín i, sobretot Savinho, ampliessin el marcador. S'arribava al descans amb un 0-1 i la sensació que l'equip hauria pogut deixar el partit sentenciat.

Dovbyk ho encarrila

L'entrada de Peter i Correia ha animat el València a la represa i Marí ha tingut la primera. Res. El partit era del Girona. Mentre arribaven les notícies que l'Osasuna guanyava al Metropolitano i que Sorloth anava fent gols al Madrid, els de Míchel han anat per feina. Dovbyk, amb la canya a punt, remataria una centrada d'Iván Martín a gol per ampliar distàncies i encarrilar un partit que un autogol de Yarek sentenciaria (m.67). Uns segons abans Yaremchuk havia perdonat l'1-2. Amb el 0-3 i els gironins han permès que el València arribés amb perill i es mereixés, com a mínim, un gol que trobaria arran d'un de Blind a Peter que Pepelu han transformat. Els intents finals del València han quedat en anècdota. El Girona és tercer.

Recupera el minut a minut:

En directo

FINAAAAAL! EL GIRONA SERÀ TERCER!

93'. Gran aturada de Mamardashvili a xut de falta d'Aleix Garcia

92'. Targeta groga a Thierry

90'. Tres minuts d'afegit