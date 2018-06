El ple municipal de Salt va aprovar la cessió d'ús d'elements comuns de les comunitats de propietaris de la plaça Antoni Gaudí 3 i 4, a favor de l'Ajuntament. És un espai de més de 200m2. L'equip de govern podria destinar-lo a local de barri, centre cívic o com a local comercial per a emprenedors. Tots els partits hi van votar a favor menys CiU. Els locals no es poden vendre ni ser un bar.