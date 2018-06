El Celler de Can Roca, segon millor restaurant del món

El Celler de Can Roca de Girona és, des d'ahir, de nou el segon millor restaurant del món. L'establiment dels germans Joan, Josep i Jordi Roca escala una posició respecte al tercer lloc de l'any passat, només superat per l'Osteria Francescana de Modena, del xef Massimo Bottura, en els premis The 50 Best dels 50 millors restaurants del món entregats ahir a Bilbao.

El restaurant italià ja va coronar la llista l'any 2016, també amb els Roca trepitjant-li els talons, i fins ahir mateix era el segon d'una classificació en què, si bé han canviat les posicions dels primers llocs, no hi ha hagut grans novetats. La tercera posició del podi va recaure en el Mirazur, de Menton (França), que el 2017 era el quart, i el xef Daniel Humm i el seu Eleven Madison Park de Nova York, que tenia el títol del millor restaurant del 2017, li ha pres el relleu.

Per darrere del restaurant de Nova York, el tailandès Gaggan de Bangkok puja del setè al cinquè lloc del rànquing; mentre que el Central de Perú passa del cinc al sis i el seu compatriota, Maido, escala una posició a la llista fins a col·locar-se setè.

L'Arpége, de París, entra al top 10 per ubicar-se al vuitè lloc i dos restaurants bascos, el Mugaritz i l'Asador Etxebarri, tanquen les primeres deu posicions de la llista. En el cas del restaurant donostiarra mantè el novè lloc de l'any passat i el d'Axpe descendeix del sisè al desè.

A la gala, organitzada per la revista britànica Restaurant i celebrada al Palau Euskalduna de Bilbao, hi van assistir els tres germans Roca, a més d'un centenar dels xefs més celebrats del món i uns 350 periodistes.

Aquesta és la llista dels cinquanta millors restaurants del món:



Osteria Francescana (Modena, Itàlia) El Celler de Can Roca (Girona) Mirazur (Menton, França) Eleven Madison Park (Nova York, EUA) Gaggan (Bankok, Tailàndia) Central (Lima, Perú) Maido (Lima, Perú) Arpège (París, França) Mugaritz (Sant Sebastià, País Basc) Asador Etxebarri (Axpe, País Basc) Quintonil (Mèxic DF) Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, EUA) Pujol (Mèxic DF) Steirereck (Viena, Àustria) White Rabbit (Moscou, Rússia) Piazza Duomo (Alba, Itàlia) Den (Tòquio, Japó) Disfrutar (Barcelona) Geranium (Copenhagen, Dinamarca) Attica (Melbourne, Australia) Alain Ducasse au Paza Athénée (París, França) Narisawa (Tòquio, Japó) Le Calandre (Rubano, Itàlia) Ultraviolet by Paul Pairet (Xangai, Xina) Cosme (Nova York, EUA) Le Bernardin (Nova York, EUA) Boragó (Santiago, Xile) Odette (Singapur) Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (París, França) D.O.M. (Sao Paulo, Brasil) Arzak (Sant Sebastià) Tickets (Barcelona) The Clove Club (Londres, R.Unit) Aliena (Chicago, EUA) Maaemo (Oslo, Noruega) Reale (Castel di Sangro, Itàlia) Restaurant Tim Raue (Berlin, Alemanya) Lyle's (Londres, R.Unit) Astrid y Gastón (Lima, Perú) Septime (París, França) Nihonryori RyuGin (Tòquio, Japó) The Ledbury (Londres, R.Unit) Azurmendi (Larrabetzu, País Basc) Mikla (Istambul, Turquia) Dinner by Heston Blumenthal (Londres, R.Unit) Saison (San Francisco, EUA) Schloss Schauenestein (Fürstenau, Suïssa) Hisa Franko (Kobarid, Eslovènia) Nahm (Bangkok, Tailàndia) The Test Kitchen (Ciutat del Cap, Sudàfrica)

Des del 2009, al top 5

Amb aquest resultat, els Roca es mantenen al podi mundial per vuitè any consecutiu i celebren una dècada en el top 10.

Dels setze anys que el rànquing de la revista Restaurant complia ahir, el Celler en fa tretze que hi apareix. I des de l'any 2009 no baixa del cinquè lloc. Va ser en aquella ocasió que el restaurant gironí va començar a agafar embranzida, tot saltant directament del número 26 fins a la cinquena plaça. D'aquí va anar escalant posicions i l'any 2011 va entrar per primer cop al podi, situant-se en segona posició.

Dos anys més tard, el 2013, va aconseguir consagrar-se com a millor restaurant del món, essent el segon restaurant català, després d'El Bulli de Ferran Adrià, que ho aconseguia. El 2014, el Celler va tornar a la segona posició tot cedint el ceptre al danès Noma, de René Redzepi.

El 2015, tanmateix, va tornar al capdamunt de la llista, i Jordi Roca va ser proclamat millor pastisser del món. L'any següent, Joan Roca va endur-se el premi de millor cuiner, mentre el Celler tornava a quedar en segona posició i l'any passat, el restaurant gironí va baixar un escaló del podi per esdevenir, per primera vegada, el tercer millor restaurant del món, una posició que ara ha millorat.



El Disfrutar, entre els 20 millors

Per la seva banda, el restaurant Disfrutar de Barcelona, dels cuiners Oriol Castro, Eduard Xatruch i el rosinc Mateu Casañas, deixebles d'El Bulli i propietaris també del restaurant Compartir de Cadaqués, van protagonitzar el salt més important a la llista ahir. L'establiment dels tres caps de cuina del Bulli han passat de la 55 posició de l'any passat –el primer en què apareixien al llistat– al número 18 d'enguany i s'han endut el premi a la més alta nova entrada. L'any passat aquest mateix establiment ja va rebre el premi a la millor nova entrada a la llista dels 100 millors.

En total, set restaurants de l'Estat formen part de la llista, més que qualsevol altre país del món. A més dels tres que formen part del top 10 i del Disfrutar, hi ha també l'Arzak de Sant Sebastià (31), el Tickets de Barcelona (32) i l'Azurmendi de Larrabetzu (43).

El Tickets d'Albert Adrià ha baixat de la posició 25 a la 32, però el cuiner barceloní apareix també al número 95 dels 100 millors restaurants del món amb una altra aventura que dirigeix, l'Enigma.

El rànquing del 2018 inclou establiments de 23 països d'arreu del món i compta amb nou incorporacions, sis de les quals en el seu debut i tres que hi tornen.

Durant la gala també hi va haver un moment per recordar grans figures de la gastronomia mundial que han mort enguany: Anthony Bourdain, el xef estrella de la televisió nord-americana; el primer cuiner italià en rebre tres estrelles Michelin, Gualtiero Marchesi i Paul Bocuse, l'impulsor de la Nouvelle Cuisine.

Un altre moment clau de la gala va ser el discurs de Clare Smyth, guardonada com la millor xef femenina. «Què significar ser una xef femenina? No ho sé perquè mai he sigut un xef masculí», va subratllar, apuntant que no sabia si recolir o no el guardó, pequè el rol a la cuina no té especificitat de gènere, però «si volem que les dones arribin hem de tenir més suport i fer un esforç conscient per trencar barreres. Hem d'aplanar el camí per a la següent generació», va assenyalar.

El llistat de la revista Restaurant està elaborat per més d'un miler d'experts de tot el món amb un veredicte que es manté escrupulosament en secret fins al moment de la gala. Xefs, periodistes i crítics gastronòmics integren l'Academia de The World's 50 Best Restaurants, formada per 26 regions de tot el món, cadascuna de les quals té 40 membres.

En fer-se pública la llista d'enguany a Bilbao –ciutat que prenia el relleu a Nova York i a Melbourne, que van acollir la cita en els dos anys anteriors– l'editor del grup The World's 50 Best Restaurant, William Drew, assenyalava: «Aplaudim tots els que s'involucren en aquesta llista de restaurants inspiradors, redissenyant i sent el reflex constant del mapa mundial de la gastronomia. Estem encantats que l'Osteria Francescana torni a la primera posició de la llista dels cinquanta millors restaurants del món».