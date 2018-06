Intervinguts els mòbils d'un mosso investigat per incitar a l'odi

«La @guardiacivil m'ha intervingut els telèfons mòbils sense ordre judicial. I no només això, pretenia ressenyar-me com si fos un detingut. Abusos de poder d'un estat i d'una policia que té comportaments més dignes del feixisme que de la democràcia». El missatge el penjava, ahir, al Twitter, un altre policia, Albert Donaire, mosso d'esquadra que actua de coordinador de Mossos per la República, una sectorial a favor de la independència que eixopluga l'Assemblea Nacional Catalana.

Donaire té una causa oberta per un presumpte delicte d'incitació a l'odi en un jutjat d'Olot i ahir es va negar a prestar declaració a la Comandància de la Guàrdia Civil. Segons la versió que el demandat, la Guàrdia Civil va requisar-li els telèfons mòbils «il·legalment», sense ordre judicial. «Jo no m'amago de res; si volen mirar les meves xarxes socials són públiques», va declarar Albert Donaire, que través de la seva advocada denunciarà vulneració dels drets a la intimitat i al secret de les comunicacions.

El procediment contra aquest mosso d'Esquadra té l'origen en un vídeo que va enregistrar el 18 d'octubre i que va penjar a les xarxes socials per denunciar que un vigilant de l'Aeroport de Girona-Costa Brava es va encarar amb ell quan se li va dirigir en català. «M'investiguen per odi per defensar la meva llengua i els meus drets», es queixa Donaire a l'agència ACN, que considera que en aquest cas la Guàrdia Civil ha actuat amb «abús de poder» tant en el moment de comissar-li els telèfons com quan van intentar identificar-lo com a un detingut.

«Pretenien agafar-me les empremtes dactilars com si fos un detingut» i «això és un procediment que no fa cap policia democràtica», lamenta. A tot això, la Guàrdia Civil va comunicar al mosso d'Esquadra que seguien el procediment habitual. «Conec els procediments», diu Donaire, i «ens hi hem negat».