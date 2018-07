372 joves i infants participen als casals d'estiu municipals a Salt

Un total de 372 infants i joves passaran aquest any pels Casals d'estiu municipals, 50 més que l'any anterior; 123 participen al casal de lleure i 249 més pel casal esportiu Ter-Aventura. Els Casals són un servei de l'Ajuntament adreçat a les famílies del municipi que vol donar resposta a la necessitat de cobrir d'una manera educativa el període no lectiu dels infants i adolescents de la vila.

Aquest any l'equip de monitors dels casals s'ha reforçat per poder donar servei a infants amb necessitats educatives especials i que necessiten un monitor exclusiu per cadascun d'ells. Quatre d'aquests infants estan inscrits al Casal de Lleure i dos més al Casal Esportiu Ter-Aventura.

Des de l'àrea de joventut i lleure de l'Ajuntament de Salt s'organitza cada any els Casals municipals d'Estiu: el casal de lleure per a infants de 3 a 9 anys (que hagin cursat de P3 a 3er de primària) i el casal ter-aventura adreçat a nens/es de 6 a 14 anys (que hagin cursat de 1er a 2on d'ESO) .Els nens i nenes que de 1er a 3er de primària poden escollir entre un o altre casal.

Els objectius dels Casals són oferir als nens i nenes un punt de trobada en el qual compartir el temps de lleure amb un seguit d'activitats físiques, esportives i recreatives pensades i programades especialment per un equip de professionals de tècnics i monitors. Implicar als joves saltencs en l'arrelament, el coneixement i el respecte de la seva ciutat, dels seus equipaments i del seu entorn natural. I posar en pràctica un projecte educatiu i lúdic que afavoreixi els aspectes socialitzadors i valors com la tolerància, la solidaritat i el respecte.

En el Casal de Lleure es realitzen jocs, activitats pre-esportives, tallers, psicomotricitat, cançons, danses i ritmes, gimcanes, l'hora del conte a la biblioteca, piscina i sortides per l'entorn, tot articulat a partir d'un centre d'interès: "el bosc encantat" que s'estructura en eixos d'animació setmanals al llarg de tot l'estiu.

En el Casal esportiu ter-aventura es realitzen jocs d'iniciació esportiva, esports d'equip, esports individuals, piscina, piragüisme, orientació i sortides per l'entorn.