107 dels 130 aspirants a policia municipal queden descartats per no conèixer prou la ciutat de Girona girona

El procés de selecció per accedir a la plantilla de la policia municipal de Girona va començar amb 13o aspirants i a la primera prova ja se'n van descartar 107. Es tractava d'un examen on hi havia preguntes de cultura general i coneixements específics. En concret s'havia de demostrar que es coneixien les ordenances i normatives municipals que s'apliquen a la ciutat i altres aspectes relacionats amb la capital gironina.

De les 23 persones que van passar aquesta primera selecció, ara ja en queden 16. Han superat diferents proves com ara demosrrar coneixements de català o demostrar el nivell B2. Aquí, els 23 candidats van ser catalogats com a «aptes». També diferents exercicis físics. A la course navette (una prova de córrer progressivament cada cop més ràpid), un aspirant no va arribar al nivell requerit. Un altre exercici d'aptitud física consistia a llançar una pilota pesant el màxim de lluny. També s'havia de fer un salt vertical el més alt possible. La suma de la puntuació de la prova de coneixements de cultura general i específics de Girona va provocar que es descartessin quatre persones més.

La següent prova es va fer aquest dimarts al Servei Municipal d'Ocupació del barri de Sant Narcís. Va ser un examen sobre domini de programes informàtics. Uns altres dos canditats van quedar descartats en no demostrar prou coneixement. Ara encara queda una prova de reconeixement mèdic i posteriorment se seleccionaran els quatre aspirants que tinguin major puntuació per tal que s'incorporin a la plantilla.

El percentatge femení

Ara mateix, només el 17% del cos són dones i tot i que es va fer una crida específica per tal que participessin a les oposicions per fer créixer el percentatge, el nombre d'aspirants femenines ha estat de poc més d'una vintena.

L'any passat, l'Ajuntament, encara format pels grups municipals de Ciu i del PSC, va indicar els plans per augmentar el nombre d'agents de la policia municipal, arran d'una demanda de l'inspector del cos, Joan Jou Matamala. Els plans del govern municipal passen per crear tres noves el 2018 i tres més el 2019, el darrer any del mandat, més unes altres tres que es van tirar endavant aquell any 2017. És a dir, incorporar nou policies en tres anys en una plantilla que té uns 140 efectius.

L'encarregada de l'àrea de Personal de l'Ajuntament era la tinent d'alcaldia Maria Àngels Planas (CiU), que encara ho és, i la tinent d'alcaldia encarregada de l'àrea de Seguretat, Sílvia Paneque (PSC). Ara ho és el vicealcalde, Eduard Berloso (CiU).

Queixes dels tres sindicats

Els tres sindicats que representen la policia municipal de Girona –UGT, CCOO i CSI-F– també van denunciar que Girona no era una ciutat segura a causa de la manca d'efectius i recursos del cos de la policia municipal. Van fer pública la queixa l'any passat. En aquest sentit, van exposar un seguit de dades per deixar palès que faltarien unes 40 persones a la plantilla.

Diferents recomanacions sobre el nombre d'agents que hi ha d'haver segons la xifra d'habitants, indiquen que ha de ser d'1,7 policies per cada mil habitants, si es tenen en compte els consells en l'àmbit estatal, i de 2,1 si es fa cas a l'àmbit europeu. En canvi, la ràtio actual de la policia municipal de Girona no arriba a l'1,3, segons els sindicats.