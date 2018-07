Ciutadans vol que Madrenas justifiqui l'ús del cotxe oficial municipal per a tasques de diputada

El portaveu provincial i diputat per Ciutadans (Cs) al Parlament de Catalunya, Jean Castel, ha sol·licitat a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas –també diputada al Parlament de Catalunya- que "surti públicament a donar explicacions a tots els ciutadans de Girona" per la utilització del vehicle oficial municipal per a tasques de diputada que no tenen a veure amb la representació de la ciutat.

Ho ha demanat en una roda de premsa celebrada aquest matí a la seu de Cs a Girona on ha assegurat que "hem pogut constatar que en diverses ocasions s'ha utilitzat aquest vehicle per anar al Parlament de Catalunya i a Barcelona".

A tall d'exemple, Castel ha recordat com el dissabte 12 de maig Madrenas va assistir a la inauguració del festival Temps de Flors de Girona i immediatament després va anar amb el vehicle oficial d'alcaldia al Parlament de Catalunya perquè "coincidia amb la investidura del president Torra".

"Entenem que si hagués volgut hauria pogut modificar l'horari de l'esdeveniment, hi estem molt acostumats, només cal recordar el que va fer amb els focs de les Fires de Girona", ha indicat després de posar de manifest que Madrenas, en tant que diputada, percep "uns complements per desplaçament i dietes com la resta de diputats que han de desplaçar-se a Barcelona".

Per al diputat taronja, les explicacions per part de l'alcaldessa són imprescindibles perquè tampoc s'han justificat els motius dels desplaçaments. "La resposta per a tots els desplaçaments és genèrica i només ens diu visita, acte, reunió, entrevista, sense especificar i volem pensar que qui ho ha redactat se n'ha descuidat", ha dit. Al respecte, ha volgut recordar que "ja en la campanya de 2015 el punt de llança de Cs va ser demanar parets de vidre a l'Ajuntament de Girona i transparència en la gestió".

Preguntat per la possibilitat de denunciar els fets davant la justícia, el diputat taronja ha deixat clar que, de moment, només demana que Madrenas s'expliqui públicament perquè "hi hauria la possibilitat que l'alcaldessa estigués pagant de la seva butxaca a l'Ajuntament de Girona quan utilitza aquest recurs i voldríem saber si és així" però que en el supòsit que hi hagués un possible ús irregular "també existeix una fiscalia que pot actuar d'ofici".