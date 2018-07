Salt contracta joves per donar suport al projecte "Juguem"

El projecte Brigada Jove de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Salt ha contractat aquest any sis joves menors d'edat per donar suport al projecte "Juguem?"; una iniciativa que fa ús de les places i patis d'escoles de Salt i els converteix en espais educadors i de cohesió social on s'ofereixen alternatives de lleure a la població. Els joves son contractats per dos mesos, i el projecte els permet adquirir una experiència laboral que els és molt útil per trobar feina més endavant.

El projecte Brigada Jove té més de deu anys de trajectòria i consisteix a formar a joves de quinze a disset anys en un curs de premonitor/a de lleure, que es realitza per Nadal o Setmana Santa a la Fàbrica Jove de Salt. Els participants d'aquesta formació tenen l'oportunitat de presentar-se en una entrevista laboral per poder treballar després donant suport al projecte "Juguem"? durant els mesos de juliol i agost, 16 hores setmanals.

L'itinerari formatiu pretén que els joves participants de la formació en l'àmbit del lleure tinguin continuïtat, amb cursos de monitor o director d'educació en el lleure infantil i juvenil i monogràfics especialitzats, com per exemple, el taller de recursos per explicar contes infantils.