Girona Centre edita un nou plànol turístic i comercial de la ciutat

L'Agrupació Girona Centre Eix Comercial ha editat el nou plànol turístic i comercial de la ciutat, que el visitant pot trobar als comerços associats, oficines de turisme, hotels i establiments turístics de les comarques gironines, i a l'aeroport de Girona. Cada any se n'editen 20.000 unitats amb la informació actualitzada dels establiments de l'eix comercial, classificats per sectors d'activitat (alimentació, allotjament, articles de viatges, bars i restaurants, moda o sabateries) i amb una proposta dels indrets d'interès turístic, així com amb una relació de contactes útils per al visitant.

El plànol és una iniciativa del comerç de Girona que es va iniciar l'any 2003 per promoure el comerç i la ciutat alhora entre els turistes. Des d'aleshores, s'actualitza cada any i des de l'any passat amb informació complementària de la relació de comerços, amb l'objectiu de millorar la identificació del caràcter i singularitat de les botigues.