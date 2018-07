Denuncien una agressió de sis homes «amb simbologies nazi» al centre de Girona

La Plataforma Antifeixista Gironina ha denunciat que s'hagi produït una nova agressió per part de sis homes "amb simbologia explícitament nazi" a un col·lectiu de joves que estaven en una terrassa del Barri Vell de la ciutat de Girona. Els fets van passar durant la nit del dissabte 21 de juliol, quan entre les dotze i la una de la matinada, un grup de quatre joves estaven asseguts en un bar, van veure passar a un grup de neonazis equipats amb cadenes i punys americans i els van demanar que marxessin. Davant d'això, els sis homes els van atacar amb cops de puny i de peu i també amb les cadenes que portaven. De seguida, la resta de persones que estaven a la terrassa els van aconseguir separar. Poc després, quan els quatre agredits van decidir marxar per anar fins al Casal Independentista el Forn, es van tornar a trobar els dos grups i es va produir una nova agressió. Els joves han decidit no denunciar els fets a la policia.





La plataforma, a més, ha identificat a dos dels agressors i els relaciona amb diferents actes protagonitzats per neonazis, com ara la manifestació d'ultradretes del 12 d'octubre a Montjuïc (Barcelona) o en l'atac durant el 9N a l'Escola d'Hostaleria de Girona. L'entitat també ha relacionat els dos agressors amb Plataforma per Catalunya (PxC) i la seva secció juvenil de Joventuts Identitàries.Per tal de mostrar el rebuig a aquest tipus d'agressions, la Plataforma Antifeixista Gironinaprevista per aquest dilluns 30 de juliol a la Plaça del Vi amb la voluntat que l' Ajuntament de Girona actuï contra la "impunitat" de les organitzacions neonazis a la ciutat. També demanen que el consistori expliqui quines mesures ha pres per tal d'evitar la presència d'aquests grups als carrers de la capital gironina.